El PSOE reclama una promoción «más fuerte» del Carnaval de Badajoz y un aplicación móvil propia con información

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha reclamado una promoción «más fuerte» del Carnaval de Badajoz y ... una aplicación móvil propia para seguir en directo y a la carta todas las actividades de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Una 'app' completa, ha explicado, con las transmisiones, últimas noticias o vídeos, agenda, fotos, carteles, programas de televisión, audios de la radios locales, todas las comparsas y murgas, y donde se invite a la participación y se ofrezca información «útil» de la ciudad.

Entre las propuestas del PSOE, también se cuenta llevar la promoción a otras ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona, «aprovechando cualquier evento» o que «vuelva el 'carnabús' a recorrer España, como hace años»; así como que se cree una oficina que atienda a los medios y les facilite contenidos y vigile la imagen exterior que se traslada de esta fiesta declarada de interés turístico internacional, recoge Europa Press.

Cabezas ha agregado de igual modo que el equipo del PP es «dado» a que visiten la ciudad 'youtubers', 'instagramers', 'tiktokers' o 'influencers' «para hablar bien de nuestro Carnaval previo pago», algo que «no termina» de convencerle, «pues hablan de la fiesta, no desde el corazón sino desde la cartera». Al respecto, ha pedido hacer más programas nacionales de radio, «no solo uno», en los días previos al Carnaval y buscar una emisión televisiva de amplia cobertura, además de Canal Extremadura.

Carnaval 2025

Sobre el Carnaval de este año, el portavoz socialista se ha referido a las ayudas a la agrupaciones y ha pedido que se actualicen, puesto que siguen cobrando lo mismo que hace «muchos» años tanto en participación en desfile, 400 euros, como en los premios, 1.250 euros. En su opinión, un apartado en el que «la fiesta sigue siendo de Interés Turístico Nacional», por lo que critica que la justificación de que no se les ha subido en este 2025 «por tener el presupuesto cerrado es una excusa mala«.

Con respecto al «sambódromo», ha pedido que el Ayuntamiento de Badajoz «no falle en lo único que hace de este espectáculo», como es habilitar infraestructuras y señalización, y ha exigido que la ejecución sea «impecable».

Del resto de la organización se encarga la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap), ha recordado, mientras que sobre el «postsambódromo», ha sostenido que las comparsas siempre han ido a San Francisco, pero «ahora ya no pueden porque no les dejan subir porque hay macrobotellón allí desde el mediodía», al hilo de lo cual los socialistas consideran que se pueden hacer las cosas «de otra manera» y se niegan a pensar que «no hay alternativas».

En relación al desfile infantil, Ricardo Cabezas ha remarcado que «siempre» se ha subido hasta la Plaza España y «no han pedido nunca que no fuera así». «Al revés, han pedido que se mantuviera esa costumbre. No se puede utilizar el tema de la seguridad para cambiar tradiciones, lo que se debe hacer es redoblar la seguridad y mejorar la organización y el discurrir del desfile», ha manifestado.

Sobre el Certamen de Murgas Infantil y Juvenil (Combita), ha felicitado a los colegios por el hecho de que, a pesar de las dificultades por la ausencia de las 'Aulas de Carnaval' y a lo que hay que añadir la tardanza en programar el concurso, finalmente actuarán seis, al tiempo que ha añadido que «en la promoción de la cantera, el Ayuntamiento de Badajoz merece un cero enorme» y que la «buena predisposición» de los centros educativos contrasta con el «mal hacer» del consistorio.

Acerca de las murgas callejeras, ha expuesto que son «el verdadero símbolo de la libertad carnavalera» y que este año saldrán entre ocho y diez, mientras que sobre los artefactos se ha hecho eco de sus demandas y ha pedido que no retiren las sillas cuando terminan de pasar las comparsas y grupos menores y que esa parte del desfile, que no se emite en directo, se grabe y pueda visualizarse desde algún soporte. Del pago de dichas sillas, ha dicho que es una manera de «echar para atrás» a los aficionados que quieren disfrutar del desfile y no son «precios populares».

Al mismo tiempo y sobre la gala del penúltimo día, el Grupo Socialista sigue prefiriendo hacerla en el centro, «articulando una buenas medidas de seguridad», y respecto a los pregoneros coincide con la elección de la pregonera del Carnaval de Badajoz, Carolina Yuste, y del pregonero de la exaltación de la fiesta, Eduardo Fernández.

Con la primera, el equipo del PP «ha buscado resarcirse del 'patinazo' que cometió cuando se negó a aceptar la petición del PSOE de nombrar a la actriz hija predilecta de la ciudad» según ha indicado el Grupo Socialista en una nota de prensa en la que ha recordado de Eduardo Fernández que es un carnavalero «desde el minuto uno de la fiesta, ejerciendo con entusiasmo y pasión para hacer grande el Carnaval de Badajoz».