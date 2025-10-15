HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El PSOE rechaza la privatización de la grúa municipal y lo ve como una «decisión buscada»

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz mostró su rechazo a la decisión del equipo de Gobierno de privatizar el servicio de grúa municipal, una medida que, según la portavoz del PSOE Silvia González, «no sorprende a nadie, porque es la crónica de una decisión buscada».

«Primero se deja caer un servicio público, cuando ya no funciona como debería, se dice que no queda más remedio que externalizarlo. Lo público puede y debe funcionar bien si se planifica y se gestiona con rigor», afirmó.

En concreto, el contrato licitado asciende a 1.142.000 euros por dos años e incluye cuatro vehículos grúa, una furgoneta, un remolque y un mínimo de diez personas entre gruistas, encargados y personal administrativo, según el PSOE, para el que «el problema no es solo el contrato, sino el modelo». «Esto no va de grúas, va de cómo se gobierna una ciudad. Cada privatización resta control, opaca costes y, al final, lo paga el vecino, ya sea en una tasa más alta o en un servicio más lejano».

