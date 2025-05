El PSOE provincial propone a Raquel del Puerto para presidir la Diputación de Badajoz

P. Calvo Badajoz Miércoles, 28 de mayo 2025, 21:14 Comenta Compartir

Sin sorpresas de última ahora, Raquel del Puerto Carrasco, vicepresidenta primera de la Diputación de Badajoz y teniente de alcalde de Almendralejo, es el nombre propuesto por la comisión ejecutiva provincial del PSOE, reunida la tarde de este jueves, para asumir la presidencia de la institución provincial. Del Puerto, 44 años, es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diputada provincial desde 2019 y concejala desde 2011.

Sustituirá a Miguel Angel Gallardo, quien ha estado al frente de la Diputación desde 2015 y que se ha incorporado a la Asamblea de Extremadura para liderar la oposición del PSOE a María Guardiola. La ejecutiva provincial ha calificado su trayectoria de «ejemplar», además de resaltar en una nota de prensa «su liderazgo firme y sereno, así como el impulso de una Diputación útil, cercana y transformadora, motor de desarrollo y justicia social».

Su marcha, coincide, como se ha informado, con su procesamiento por la contratación en la Diputación pacense de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en 2017. Ambos deberán hacer frente a la acusación de prevaricación y tráfico de influencias. También hay otras ocho personas investigadas, entre trabajadores de la institución y cargos públicos que tuvieron relación con el contrato de Sánchez, además de Luis Carrero, su amigo personal que también llegó a Badajoz hace dos años para trabajar con él.

Gallardo anunció el pasado día 16 de mayo su propósito de incorporarse al Parlamento regional para estar «en el centro de la política», y al mismo tiempo adelantó que renunciaría a la presidencia de la Diputación. No obstante, aseguró que sería una «transición tranquila» para la que no dio plazo, aunque en alguna entrevista posterior llegó a hablar de meses. Finalmente, el secretario general de los socialistas extremeños ha decidido agilizar su cambio de espacio político, que no ha estado exento de polémica por al aforamiento que adquiere.

Sobre la elección de Raquel del Puerto, la ejecutiva socialista ha destascado «una capacidad de gestión eficaz, una escucha activa constante y un compromiso inquebrantable con la igualdad, el progreso social y el desarrollo equilibrado del territorio. Su perfil representa la renovación tranquila, el liderazgo compartido y la voluntad de seguir profundizando en un modelo de provincia donde nadie quede atrás, donde todos los municipios cuenten, y donde las políticas públicas lleguen a cada rincón«.

La política almendralejense se convertirá, así, en la primera mujer en presidir la Diputación de Badajoz. «El PSOE de la provincia de Badajoz refuerza su apuesta por el municipalismo y por el liderazgo femenino», aseguró ayer el secretario provincial del PSOE, Manuel Borrego.