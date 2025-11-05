El PSOE propone mejorar la seguridad del parking junto al Palacio de Godoy Los socialistas abogan por la instalación de una cámara disuasoria en altura y un mantenimiento «más regular» del firme

Redaccion BADAJOZ. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha propuesto la mejora de la seguridad y la funcionalidad del aparcamiento situado junto al Palacio de Godoy, para lo que pide «pequeñas actuaciones» en una zona «saturada» de vehículos y sin vigilancia «suficiente».

En este sentido, el PSOE ha recibido en los últimos días varios avisos de usuarios de este aparcamiento situado detrás del Palacio de Godoy, junto a la rotonda de los Tres Poetas, que aseguran haber sufrido pequeños daños en sus vehículos, como arañazos, roturas de retrovisores o golpes en los faros traseros.

«Sin ánimo de alarmar», los socialistas abogan por revisar el estado del espacio y aplicar mejoras «sencillas», como la instalación de una cámara disuasoria en altura o un mantenimiento «más regular» del firme, que en algunos puntos presenta arenilla suelta y pequeñas irregularidades, además de suciedad en el entorno.

Preocupación ciudadana

Según señala el PSOE, «no se trata de generar alarma, sino de atender una preocupación ciudadana perfectamente razonable» ya que, a su juicio, «son pequeños gestos» que mejoran la seguridad y la confianza de quienes aparcan cada día en este espacio.

También ha recordado que esta zona, habilitada hace pocos meses, se ha convertido en uno de los «pocos lugares disponibles para estacionar en el centro», por lo que registra un uso intensivo desde primera hora del día, una saturación que se extiende también a las calles adyacentes, como Joaquín Costa y José Lanot, donde encontrar un hueco libre «se ha vuelto imposible».

Al mismo tiempo, ha apuntado que la falta de plazas no solo afecta a residentes y trabajadores del entorno, sino también a hosteleros y comerciantes que han trasladado su preocupación al Grupo Socialista por la pérdida de clientela debido a las dificultades de aparcamiento.

«El problema no es solo de capacidad, también de planificación. Cada vez se eliminan más plazas en el centro sin ofrecer alternativas reales, y eso acaba repercutiendo en la actividad económica y en la calidad de vida de la gente», ha explicado el PSOE, que insta al Ayuntamiento a revisar el conjunto del área y a valorar la instalación de medidas que garanticen un uso más seguro y ordenado del aparcamiento del Palacio de Godoy, que en su día fue presentado de manera «fantasiosa» como parte de un intercambiador de transporte.

Para los socialistas, Badajoz necesita una estrategia «seria» para el Casco Antiguo y su entorno, con «más seguridad, mejor mantenimiento y soluciones reales al aparcamiento», al tiempo que han agradecido a los usuarios que hayan trasladado sus sugerencias y han confiado en que el equipo de gobierno «las atienda con la misma cercanía con que fueron planteadas».