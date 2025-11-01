HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?

El PSOE pide explicaciones por el «prolongado» cierre de la Galería de Fusileros

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

El PSOE del Ayuntamiento de Badajoz pide explicaciones por el cierre «tan prolongado e injustificado» de la Galería de Fusileros. La formación aplaude su reapertura al público, pero tacha de «grave error y una muestra de la desidia» del gobierno del PP, el estar cerrada dos años.

«Quien ha permitido que la Galería de Fusileros haya estado 26 meses clausurada no defiende los intereses de Badajoz», señalan, mientras recuerdan que llevan reclamando su reapertura desde hace más de dos años.

Según indican los socialistas, la Galería de Fusileros permanecía ya cerrada en septiembre de 2023, y «desde entonces no volvió a abrirse». En este tiempo, la formación llegó a plantearla hasta«en cuatro ocasiones».

Para los socialistas, «que un espacio patrimonial de este valor haya permanecido tanto tiempo cerrado es ir contra los intereses del Ayuntamiento y de la ciudad», tras lo que critican la actitud del equipo de gobierno, que «pretende pasar página con un simple pelillos a la mar».

Ante esta situación, el PSOE pide «explicaciones claras» sobre los motivos de este retraso y sobre quién ha realizado la instalación de las luminarias, en cuya renovación «se ha tardado más que en construir la propia galería. A más de uno se le debería caer la cara de vergüenza», declararon.

La Galería de Fusileros, data del siglo XVIII y fue descubierta en 2015 tras permanecer tapiada durante medio siglo.

