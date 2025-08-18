HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
Bus urbano en la plaza de la Libertad, de Badajoz. HOY
Badajoz

El PSOE pide un bus que conecte las pedanías en sus fiestas

Los socialistas consideran que este transporte evitaría «accidentes ocasionados por el cansancio o el consumo de alcohol»

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:08

Los socialistas de Badajoz proponen un servicio especial de autobús nocturno entre los poblados que traslade a los vecinos durante sus fiestas, de ... manera que los jóvenes puedan acudir a las ferias que suelen celebrarse en verano con seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

