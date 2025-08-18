El PSOE pide un bus que conecte las pedanías en sus fiestas

Los socialistas de Badajoz proponen un servicio especial de autobús nocturno entre los poblados que traslade a los vecinos durante sus fiestas, de ... manera que los jóvenes puedan acudir a las ferias que suelen celebrarse en verano con seguridad.

La concejala Sara Durán destaca este lunes que la medida también impulsaría la convivencia, la economía local y la sostenibilidad durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Como no existe una línea de bus específica que los lleve y traiga por las noches, muchos jóvenes dependen de que algún familiar los traslade, lo que impide en muchos casos que las pedanías tengan estos días el movimiento económico que podría tener si existiera un servicio de Tubasa. Además, se evitarían «accidentes ocasionados por el cansancio o el consumo de alcohol» que pueden darse tras una jornada de fiesta.

«Queremos que todas las personas tengan la posibilidad de disfrutar de estos días en condiciones de seguridad», señala la concejala socialista Sara Durán Vázquez, quien recuerda además que muchas familias y amistades mantienen lazos entre los distintos poblados, en gran parte por haber compartido estudios en el IES Colonos de Gévora.

La propuesta incluye además conexiones de bus con la ciudad, para que la ciudadanía pueda conocer mejor las ocho pedanías de la ciudad. «Muchas personas nunca han ido a ninguno de los ocho poblados y esta podría ser una buena ocasión para visitarlos y disfrutar de sus fiestas», apunta la edil.

Los socialistas no piden adaptar el actual Buskme, el servicio de bus a demanda entre las pedanías y la ciudad -que funciona los sábados de 7.15 a 23.15 horas y los domingos y festivos de 10.00 a 23.00- a los horarios veraniegos de la feria. Sino que, por el contrario, piden un nuevo servicio.

La alternativa que el gobierno local decida contará con el respaldo del PSOE, siempre que llegue con un estudio serio y un análisis de costes. Los socialistas trasladarán esta iniciativa al equipo de gobierno del Partido Popular en el próximo pleno. Por lo que, en caso de salir adelante, «el Ayuntamiento tiene un año por delante para estudiar las distintas opciones y poner en marcha el servicio», concluye Sara Durán.