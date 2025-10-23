El PSOE lamenta el nuevo deterioro de los accesos al campo de fútbol del Seminario

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz criticó ayer que el equipo de gobierno del PP prefiere rehabilitar por completo una zona ... ajardinada, un parque infantil, una calle, aceras, señalética, patrimonio, mobiliario urbano o imbornales «antes que realizar un mantenimiento digno y prolongado en el tiempo».

Para los socialistas, es una forma de gobernar que se repite desde que el PP dirige el Ayuntamiento y que ha afectado a todos sus alcaldes, a la par que sostienen que «ni siquiera el centro de la ciudad se libra de esa dejadez», mientras otras capitales, «incluso» pueblos, logran entornos más limpios, modernos, monumentales y con mejor iluminación y mobiliario urbano al cuidar la ciudad «con esmero y buen gusto».

«Aquí, en cambio, los espacios públicos envejecen demasiado deprisa, como si la desatención prolongada se hubiera convertido en una seña de identidad», continúan, para poner como ejemplo que es lo que ha ocurrido en el jardín junto al campo de fútbol Municipal Paco Pulido en el que en la avenida de Manuel Saavedra Martínez los accesos al mismo «han vuelto a dejar crecer la hierba». De este modo, lo que hace unos meses fue un jardín «digno y cuidado», se ha convertido ahora en un terreno descuidado, con metros de hierba alta que afean la entrada a unas instalaciones deportivas recién estrenadas, en relación a lo cual ven «lamentable» que no hayan sido capaces de mantener «en condiciones óptimas» un pequeño espacio verde que «apenas requería esfuerzo para lucir bien».

«Habrá que gastar dos veces para recuperarlo», aunque en el PSOE «no dudan de que, si todo sigue igual, volverá a malograrse», como también consideran que «ni privatizando las zonas verdes de la margen derecha ni con medios propios se logra mimar como merece cada rincón de la ciudad, muchos de ellos con verdadero encanto».