El PSOE gana un concejal y lo pierde Badajoz Adelante Ana Rufo, a la izquierda, y Antonio Manzano / HOY Los socialistas ganan 162 votos en el recuento efectuado esta tarde, por lo que el partido de Manzano baja del 5% y no entra en el reparto de ediles ROCÍO ROMERO Badajoz Miércoles, 29 mayo 2019, 20:45

El PSOE tiene doce concejales en la ciudad de Badajoz y no once. Así ha quedado el acta oficial que se ha firmado esta tarde tras el recuento efectuado. Es así porque han ganado 162 votos. Entra como edil Ana Rufo, que ya fue concejala. Esto implica que Badajoz Adelante no llega a pasar el umbral del cinco por ciento de sufragios necesarios para entrar en el reparto de ediles. Por tanto, Antonio Manzano no será concejal.

Los representantes de los partidos presentes en el recuento han firmado el acta definitiva, aunque BA dispone aún de 24 horas para presentar una reclamación.

Este cambio abre un nuevo escenario, dado que obliga al PP a contar con Vox para votar a favor de Francisco Fragoso como alcalde. Hasta hace unas horas, el actual regidor podía contar con el voto afirmativo de BA en la investidura, aunque es cierto que desde primer momento lo había negado. Pero, aun así, siempre podía negociar su apoyo.

De todas formas, Ciudadanos sigue teniendo la llave para decantarse por hacer alcalde al candidato del PSOE o del PP.

El escrutinio en Badajoz queda de la siguiente manera: PSOE, con 25.727 votos; PP, con 21.217 papeletas; Cs, con 9.024 apoyos; Unidas Podemos, con 3.927 votos y Vox, con 3.789. Badajoz Adelante, que no entra en el reparto, obtiene 3.326.