El proyecto de las 35 viviendas del Campillo en Badajoz está a un paso de la aprobación definitiva

El proyecto para levantar 35 viviendas junto a la torre de Espantaperros avanza a paso firme. Desde ayer puede consultarse en la sede de Urbanismo de la calle Vicente Barrantes cómo será el nuevo residencial del Campillo y hacer alegaciones en el plazo de un mes. Este trámite es el previo a que el pleno municipal apruebe definitivamente el proyecto y con él, puedan sacarse a concurso las obras para su construcción. «Es un pasito más que reafirma la decisión del equipo de gobierno de sacar adelante este proyecto», valora Eladio Buzo, edil responsable de la Inmobiliaria Municipal (Inmuba).

El proyecto, que está disponible para su consulta pública, lo han diseñado los arquitectos Cristina Acha, Ane Arce, Iñigo Berasategui y Miguel Zaballa, del estudio vasco que ganó en febrero de 2019 el concurso de ideas convocado al alimón por el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura para idear el futuro residencial de la zona monumental del Campillo. Su ejecución rondará los 2,5 millones de euros.

Su aprobación inicial la firmó la víspera del día de Reyes el alcalde, Ignacio Gragera, iniciando así un trámite administrativo necesario para poder tener la licencia de obras y permitir que las máquinas cambien el perfil de descampado que se ve desde los jardines de la Galera y el baluarte de San Pedro.

El proyecto plantea levantar en el amplio terreno hoy excavado, 35 viviendas, de las cuales 30 son de dos alturas y tres de una única planta. Del conjunto de la promoción, solo cinco serán de dos habitaciones, el resto tendrán tres ya que el propósito del Ayuntamiento es que sean familias las que compren las viviendas para lograr así la ansiada regeneración del barrio.

El diseño residencial incluye también un garaje con 60 plazas y un local para un comercio de proximidad que mirará a la nueva plaza.

De esta última, se encargarán los extremeños Jaime Olivera y Daniel Jiménez, que en 2012 y también por concurso, se alzaron con el primer premio por su diseño de la plaza de nueva creación y la urbanización de la trama urbana, con la que se recuperarán las calles históricas Jarilla, Peralillo, Costanilla y Castillo, perdidas con la excavación arqueológica. Además, se recuperará la vieja calle del Toril, que conectará directamente la plaza de nueva creación con la Plaza Alta.

Con el avance en la tramitación administrativa del proyecto de construcción de viviendas, el Ayuntamiento sigue la hoja de ruta que programaba el concurso de obras una vez que finalizase la excavación arqueológica de las dos grandes manzanas del Campillo, pese a las voces que se han levantado en contra de construir viviendas delante de Espantaperros.

Pendientes de Patrimonio

No obstante, la cuestión de la arqueología aún no está resuelta y, por tanto, hasta que Patrimonio no decida qué hacer con los hallazgos aparecidos (silos musulmanes, una necrópolis cristiana, restos de un matadero, viviendas y una fábrica de forja del siglo XIX), el futuro de las 35 viviendas está en el limbo.

Sobre este asunto, aún no se ha pronunciado toda vez que le ha pedido al Ayuntamiento completar la excavación para cumplir con el proyecto arqueológico presentado, así como ampliar la documentación sobre algunos de los restos encontrados. Esto último sí ha sido ya aportado y Buzo pide celeridad en la resolución. «Solo hace falta que Patrimonio tenga el interés de que la regeneración de la vida llegue a esta zona», opina.

En esta urbanización están puestas las esperanzas del Ayuntamiento y de los propios vecinos del Casco Antiguo para que esta zona del barrio pueda sacarse el sambenito de marginal.

Desde el 2011, el proyecto de regeneración del Campillo está atascado en los despachos y su configuración en este tiempo ha ido rebajando mucho las expectativas urbanísticas del Ayuntamiento en favor de darle espacio al conjunto monumental de la torre de Espantaperros, la Galera y la muralla hasta el baluarte de la Trinidad. De las 95 a las 55, después a las 44 hasta llegar a este último proyecto, donde se prevén 35 viviendas.