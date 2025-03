Esta es la programación para la Noche en Blanco de Badajoz

Paloma Aceitón Badajoz Jueves, 29 de agosto 2024, 16:06 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

El programa de 'La Noche en Blanco 2024' tendrá lugar en Badajoz el próximo 7 de septiembre. La jornada de actividades comenzará en la Alcazaba a las 21.00 horas con 'Candelight', un concierto de música clásica bajo la luz de las velas. Tras el espectáculo inaugural, que se estima que dure una hora, comenzará una jornada nocturna repleta opciones.

Plazas y Jardines

Plaza de España

Photocall + videocall «La nube kinto», espectáculo pasacalles 'anillo de luz' y taller infantil 'Creando arte bajo las estrellas'.

Plaza de la Soledad

A las 22.00 horas – Rubén Torres. Monólogos De Humor «Cosas que pasan por aquí: Somos asín».

A las 23.15 horas. – Javier Fernández. Cantautor Extremeño.

A las 00.30 horas – Javier Alcántara Group. Concierto de jazz.

A las 01.45 horas. – Dúo Dennis Escudero y Christian Pérez. Flamenco con toque contemporáneo

Plaza de San Andrés

A las 22.00 horas – Lupe 'La Perla': un paseo por grandes éxitos de la música española y latina.

A las 23.30 horas – Javato y los disfrutones. Banda sin límites musicales: rock, flamenco, funky, pop, música latina, indie…

A las 01.15 horas – Not Found. Grupo bellotero que conectan sus raíces extremañas con el neo soul, hip hop y jazz.

Plaza De Santa María

'El Reino Perdido De Los Unicornios': Espectáculo de danza, acrobacias, luz y fantasía.

Encaje de Bolillos: Muestra – Taller

Plaza San José

Confluencias. Espacio expositivo y participativo de creación multidisciplinar, donde artistas y colectivos extremeños exponen sus propuestas en un diálogo entre arte y nuevas tecnologías, el reciclaje y lo artesanal.

Smart Open Lab: Workshop de vinilos cortados con plotter, taller de origami, exposición háztelo tú mismo y exhibición robótica.

Asociación Cultural La Hoguera (con Blanca Hermoso y Mireia Sánchez): Exposición colectiva

'Noche de neón': taller de fanzines y pintura en directo con luz negra.

Casalontana: Acción / Reflexión expositiva 'Sobreescribir la ciudad'.

Aléx Pachón: Video creación 'Cuerpo Expandido'.

José Manuel González: Exposición / Workshop 'Geometría Emocional'.

Raulowski: Mural participativo 'Badajoz Futura'.

Plaza Alta

A las 22.00 horas – Los Escarabajos: actuación musical tributo a los Beatles.

A las 00.00 horas – Conreverse. Actuación musical con los mejores temas de los años 80, 90 y la década del 2000.

Los Jardines de La Galera

A las 22.00 horas - Analog Glith» Vol.1 Visuales creados por Álvaro Sabio.

A las 23.00 horas - Miguel Rivera (Maga). Presenta 'Mi historia cantada'. Gira Acústica.

A las 00.30 horas - Ava Phoenix. Concierto «Pop: Rock Épico Orquestal».

A las 01.30 horas - Oh Brava Sura. Concierto «Live Act».

A las 02.15 horas - Analog Glith» Vol. 2 Visuales Creados por Álvaro Sabio. Organiza: #Off Cultura.

Plaza De San Atón (Escenario Infantil)

A las 22.00 horas - Teatro Salvar Al Ratoncito Pérez.

A las 23.00 horas - Raúl Charlo.

A las 00.00 horas. Bailar Sin Parar.

A la 01.00 horas – Ratonautas.

Plaza De San Atón

De 22.00 a 02.00 horas

Talleres Leroy Merlin - Taller infantil 'Crea tu mesa de juegos' y taller para adultos 'Decora con mosaicos'. Duración estimada de una hora y cuenta con tres pases, a las 22.00, 23.25 y 00.30 horas. Aforo de 15 niños y 10 adultos.

Taller de reciclaje creativo: Diorama de verano. Duración: 1 hora. Aforo: 10 niños de 6 a 13 años.

Taller de cocina: Elaboración de momia de hojaldre. Impartido por La Casa de los Sentidos, tendrá una duración aproximada de 50 minutos. El aforo es de 20 niños de 6 a12 años de edad.

Taller de creación de velas con diferentes colores y aromas. Impartido por La Casa de los Sentidos, tendrá una duración aproximada de 50 minutos. El aforo es de 20 niños de 6 a12 años de edad.

Taller Ecológico: Estampación Botánica. Impartido por Carmen Fabrics&Papers. Duración aproximada de 30 minutos. Aforo de 10 personas, a partir de 12 años. Turnos: 22.00, 22.45 y 23.30 horas.

Taller Color Exprés. Impartido por Extrebeo. Duración: 1 hora.Aforo máximo de 10 personas.

Taller de tatoos efímeros. Impartido por Belén Mendo. Duración: 25 Min. Aforo máximo de 12 niños a partir de 6 años.

Taller maquillaje de fantasía. Impartido por Belén Mendo. Acceso libre por orden de llegada y sin mínimo de edad.

Paseo De San Francisco

San Fran-circo:

Gala Internacional De Circo «Pasen Y Vean». 2 pases: 22.00 y 00.45 horas. Presenta: El Asombroso Dave Wonderthing – Juan Carlos (Verticales) – Nicolás Palma (Straps) – Luichi (Diábolo) – Pablo & Álvaro (Cuerda Vertical) – Amelia Cadwellader (Hula Hoops) – Rebecca Rennison (Telas) - Walid El Yafi (Mazas). Organiza: Asociación Malabart.

De 22.00 a 03.00 horas. La Plaza es un circo: Talleres de técnicas circenses. Malabares, pelotas, mazas, hula hoops, diabolos… Saltos acrobáticos sobre cama elástica grande. Niños a partir de 4 años.

Plaza López De Ayala

A las 22.00 horas – Ballet Bajo Las Estrellas. Exhibición de ballet y masterclass a cargo de la Escuela Oficial De Danza María Montero De Espinosa.

Plazoleta Esquina C/ Montesinos Con C/ Soto Mancera

Reconociendo El Patrimonio Español En Europa. Exposición que hace un recorrido por el patrimonio cultural español. Organiza: Acción Cultural Española e Hispania Nostra.

Paseo Cultural

La Ciudad Y El Río. Sesiones de poesía itinerantes con poetas de Portugal y España.

Itinerario: 22.00 horas, Puerta De Palmas; 23.00 horas, Plaza Minayo; 00.00 horas, Plaza de España; 01.00 horas, C/ San Juan y C/ Montesinos; 02.00 horas, Alcazaba. Organiza: Sons do Guadiana.

Museos

Museo De La Ciudad Luis De Morales

Sala De Exposiciones: Exposición colectiva de fotografía «Fotografía & Arquitectura Badajoz». Agrupación Fotográfica Extremeña (Afe)

Patio: - A las 22.00 horas – Espectáculo de Magia Victor Cerro «Patri Zenner La maga de la naturaleza»

A las 23.15 horas. – Asociación De Coros Y Danzas De Badajoz

A las 00.30 horas – Mamen Navia. La Luna En Una Ausencia. Voces De Mujer. Concierto íntimo (Poético Musical) Acompañada de Piano (Juanma G. Navia) y Violoncello (Francisco Carmona).

A las 01.45 horas – Batalla De Gallos, The Survival League. Pondrán en escena los mejores espectáculos de hip hop del momento, con speaker, referentes del freestyle nacional, que serán los encargados de calentar el ambiente para sacar lo mejor de cada participante.

Museo Del Carnaval

De 22.00 a 03.00 horas - Puertas abiertas

Colección permanente del museo, historia y evolución del carnaval de Badajoz, exposición temporal de trajes de desfiles del carnaval de Badajoz y colección permanente 'Barbies del Carnaval'.

Museo De Bellas Artes De Badajoz

De 22.00 a 03.00 horas. Puertas abiertas. Apertura de los tres edificios que componen el conjunto arquitectónico del museo.

Colección Permanente (Edificio A Y B)

Exposición Temporal (Edificio C) Título ¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar?

Sala 00, Adquisición Muba 2023, Obra 'El Pecado' del Artista Antonio Juez.

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac)

De 22.00 a 02.00 horas - Puertas Abiertas. Visitas Guiadas: 22.30 y 00.00 horas.

Colección Meiac. (Planta Sótano / Entreplanta)

Raúl Belinchón «Algo Parecido A La Libertad». (Planta 1ª)

Aparato. Rui Macedo. (Planta 2ª)

Pablo Reinoso. «Las Líneas De La Vida». (Planta 3ª)

Museo Arqueológico Provincial

De 22.00 a 03.00 horas - Puertas Abiertas en planta baja

Museo del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Badajoz (Muvet)

De 22.00 A 01.30 horas - Puertas abiertas a salones de la sede.

Exposición de material e indumentaria veterinaria a lo largo de los años y vestimenta del siglo XIX

Dos Visitas Guiadas - Primera visita: 22.00 horas y segunda visita: 23.45 horas. Grupo Máx: 20 Personas. Duración aproximada de una hora.

Museo Catedralicio

De 22.30 a 02.00 horas.

Visitas Guiadas. Entrada: Pta San Juan. Salida: Pta Del Cordero. Hora Inicio: 22.00 horas. Última visita: 02.00 horas. Visitas cada 15 minutos. Duración: 40 Min. Grupos: 25 Personas.

Iglesias y conventos

Catedral Metropolitana de San Juan Bautista

De 22.30 a 02.00 horas - Puertas Abiertas

Ermita De La Soledad

De 22.00 a 03.00 horas - Visitas guiadas a la capilla superior. Grupos: 25 a 30 personas.

Iglesia De La Concepción

De 22.00 a 03.00 horas - Visitas guiadas. Duración estimada de 20 minutos.

Edificios notables

Palacio Municipal - Visitas Guiadas.

Salón de planos y salón conquistadores. Cada media hora, desde las 22.30 horas hasta las 02.00 horas. Aforo máximo: 50 personas.

Edificio La Giralda – Telefónica - Plaza De La Soledad

De 22.00 a 03.00 horas - Visita Balcones 1ª Planta. Exposición Museo telefónico de Extremadura y vehículo Renault perteneciente al parque móvil del museo.

Claustro De San Agustín

A las 22.00 horas. – Voces del Suroeste. Recital de poesía.

A las 23.00 horas - Víctor Mariñas. Una experiencia artística profunda y emotiva, transportando al público a través de un viaje de amor y sentimiento.

A las 00.30 horas - Nane Ramos. Encarna la escencia del flamenco con raíces en la tradición del sur de España

A las 01.30 horas - Mr. Gog. Banda extremeña de rock fusión.

Concejalía De Cultura

De 22.00 A 03.00 horas - «El Árbol Del Agua». Espectáculo visual de danza acróbatica y acuática. Organiza: Teatrapo Producciones.

Espacio Cultural Santa Catalina - Plaza de Santa Maria, s/n

De 22.00 a 03.00 horas. Exposición «Fantasía en el Prado». Artista: Alberto García Alix.

A las 22.00 horas - Busker String Quarter. Interpretación de banda sonora del Señor de los anillos

A las 23.30 horas - Anam Camerata. Cuarteto de Cuerda.

A la 01.00 horas - Anam Camerata. Quinteto de Viento.

Casas Consistoriales Plaza Alta

De 22.00 A 03.00 horas. - Puertas Abiertas . 1ª Planta: «Luces del Natural». Exposición pintura de Javier Fernández Carretero

Archivo Histórico Municipal - Plaza De España, 3

De 22.00 a 03.00 horas - Exposición Archivos para la historia del Archivo Histórico Municipal De Badajoz: Siglos XV al XXI.

Biblioteca Santa Ana Plaza Santa Ana

De 22:00 a 03:00 horas - 'Diseña tu cuelga fácil': Taller para todas las edades, photocall temático y ruta-exposición 'Un paseo literario'.

Teatro López de Ayala

Sala Principal:

A las 22.00 horas - Step Dance Studio

A las 22.30 horas - Escuela De Flamenco Pilar Andújar.

A las 23.00 horas - Escuela De Flamenco De Rocío Guisado.

A las 23.30 horas - Al Ándalus.

A las 00.00 horas - Duende.

A las 00.30 horas - Centro Flamenco Carmen La Parreña.

Terraza De Verano:

A partir de Llas 23.00 horas - Dj Music White Party

El Hospital – Centro Vivo - Plaza San Atón

De 22.00 a 03.00 horas - Puertas Abiertas.

Las Venas Del Dragón. Exposición de Ciria en la sala Vaquero Poblador. Se trata de una muestra pictórica e instalativa concebida ex profeso para la sala.

Edificio Las Tres Campanas Plaza de La Soledad, 1

Desfile de Moda. Desfile la firma Engo, Presentando su nueva colección 'Ikigai'. El acto cuenta con dos pases, uno a las 22.00 horas y otro a las 23.00 horas. La duración estimada es e 15 minutos.

Monumentos

Puerta de Palma - Plaza de los Reyes Católicos - De 22.00 a03.00 horas - Subida y visita libre

Torre De Santa María - Parque Alcazaba - De 22.00 a 03.00 horas - Visita Libre

Torre de Los Acevedo - Parque De La Alcazaba - De 22.00 a 03:00 horas - Visita Libre

Patio: De 22.00 a 01.00 horas - Recreación Histórica: Pagas durante la campaña militar de 1811 // Captura y juicio a dos espías // Monólogo de Lady Smith. Pases cada hora, de 20 minutos de duración. Organiza: Asociación Histórico Cultural de Recreadores Baluarte

La Galera - Jardines De La Galera, C/ Castillo - De 22.00 a 03.00 horas. Visita libre

Yacimiento Arqueológico del Alpéndiz Alcazaba - De 22.00 a 03.00 horas. Visita libre

Fuerte De San Cristóbal - Cerro de San Cristóbal - De 22.00 a 03.00 horas. Visita libre

Alcazaba - 22.30 y 23.15 horas. Visita guiada por grupos de 25 personas. Duración estimada de 45 minutos. El punto de encuentro son las Casas Mudéjares. Organiza: Guías Voluntarios de la Asociación de Amigos de Badajoz.

Organismos e instituciones

Colegio Oficial De Arquitectos (Coade) - Plaza De España - De 22.00 a 03.00 horas. - Visita Libre

'Ruinas': Exposición de pintura de Carmen de Matos.

Real Sociedad Económica De Amigos Del Pais Sede C/ San Juán, 6

De 22.00 a 01.00 horas - Visita Libre. «Lo Femenino en la Biblioteca de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos de País».

Facultad De Cc. de la Documentación y la Comunicación

De 22.00 a 03.00 horas - Puertas abiertas

Programa de radio Onda campus en directo.

Exposición. El círculo de la sostenibilidad de las artes.

Comandancia De La Guardia Civil

De 22.00 a 03.00 horas - Visita libre.

Patio de la comandancia Comandancia: Exposición de vehículos, material móvil y material técnico.

Palacio De La Diputación De Badajoz

De 22.00 a 03.00 horas

Visita: Salón de plenos y patio de columnas.

Sala Vaquero Poblador: Viendo al ser humano. Exposición del Artista Vasco Javier Arizabalo. Se trata de una muestra de pintura hiperrealista con la que su autor indaga en las emociones y la belleza del cuerpo humano

Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez

De 22.00 a 03.00 horas - Concierto a cargo de alumnos y profesores y puertas abiertas.

Colegio de Veterinarios de la Provincia de Badajoz.

De 22. 00 a 01.30 horas - Puertas abiertas.

Salas de arte, estudios artísticos y espacios multidisciplinares

Estudio Taller Jorge Juan - C/ Meléndez Valdés, 42

De 22.00 a 03.00 horas. De la erótica a la mística. Una exposición de Óscar Estruga.

Sala de Arte Artex - C/ Virgen De La Soledad, 9

De 22.00 a 03.00 horas- Visita libre y exposición de Ramón de Arcos.

Estudio Taller Ramón de Arcos - C/ San Pedro De Alcántara, 29

De 22.00 a 03.00 horas - Visita libre

De 23.00 a 02.00 horas - Exposición y pintura en directo

Espacio Expositivo Vs22. Fundación CB - C/ Virgen De La Soledad, 22

De 22.00 a 03.00 horas - Visita Libre, exposición de Manuel Gómez Arce y exposición de la Asociación Belenistas.

Escuela De Interpretación Createatro - C/ Virgen De La Soledad, 20

De 22.00 a 03.00 horas - Visita libre

A las 23.00, 00.00 y 01.00 horas - «Una Noche De Comedia», monólogos de humor, flashmob y micro abierto.

Asociación Todos Iguales, Todos Legales - C/ López Prudencio, 3

De 22.00 a 02.00 horas - Actuaciones de bailes con trajes típicos.

Arte Joven - C/San Isidro, 16 C

De 22.00 a 00.00 horas - Still Live. Exposición de pinturas al óleo y acrílico sobre lienzo del artista Francisco José Vaz Leal.

Tu Eres Arte - C/ Santa Lucia, 21 Bajo

De 22.00 a 03.00 horas - Visita Libre y 'Entre Telas', una exposición de J.P Amores.

Sociedad Círculo Pacense - C/ Ramón Albarrán, 24

Puertas abiertas. Visitas guiadas.

A las 22.30 horas - Hécuba. Obra de teatro de la Escuela De Artes Escénicas Skene y karaoke

Galería de Ángeles Baños - Plaza Alfereces, 11

De 22.00 a 01.00 horas - Visita libre.

'Vocales con las manos': Exposición del artista Abel Jaramillo.

Galería – Estudio Laura Rastrollo Lausilla - C/ Francisco Pizarro, Esquina Con C/ Meléndez Valdés, 32

De 22.00 a 03.00 horas - Visita libre

Exposición 'Relámpago': Colección de los artistas de la pintura mural

De 22.00 a 01.00 horas - Creación de pintura. Mural en directo. Intervención artística en vivo.

Espacio Montesinos, 22. Fundación CB - C/ Montesinos, 22

De 22.00 a 03.00 horas - Visita libre.

Exposición del artista Santiago Navarro.

Sala de actividades: espectáculo familiar de magia con El Mago Chiqui. 2 Pases: 22.00 y 23.00 horas.

A las 00.00 horas en la terraza: Concierto De Jazz «Kind Of Quartet».

Escuela De Narrativas Mirada Y Voz - Avda Juan Carlos I, Nº 7

De 22.00 a 03.00 horas - Visita libre y talleres creativos.

A las 23.00 y 01.00 horas - Microconferencias del profesorado: Borja González, Laura Covarsí y Miguel Ángel Carmona.

Establecimientos participantes

Librería Tusitala - C/ Meléndez Valdés, 6

A las 22.00 horas - Jam session de música y libros.

Semilla Y Grano / La Hormiga Hippie - C/ Francisco Pizarro, 12 B

De 22.00 a 03.00 horas - Exposición de arte de María del Mar Redondo.

Casa Del Libro - Avda. Santiago Ramón Y Cajal, 11

Exposición y charla.

El Silencio - C/ Moreno Zancudo. Chaflán del remanso de orellana

De 22.00 a 03.00 horas - Patio de verano.

La Casa De Los Sentidos - C/ San Juan, 9

A las 22.00 horas - Pintura a 4 manos en lienzo acompañados con fondo de música en vivo con la actuación del pianista Alberto Carballo.

A las 01.30 horas - Concierto de la agrupación 'La Calma'.

Dulce Locura - C/ Francisco Pizarro, 10

De 22.00 a 03.00 horas - Gaza, no mires hacia otro lado. Instalación sobre el conflicto de Gaza.

Churrería Aaaa - C/ Moreno Zancudo

De 22.00 a 03.00 horas - Biblioteca benéfica y exposición bicicletas antiguas.

Pepe Jerez - Plaza España, 15

De 22.00 a 03.00 horas - Exposición 'Una mirada en blanco y negro' del artista Alberto Arroyo.

Neo Dadá Café - Plaza De La Soledad, 11

De 22.00 a 03.00 horas - Proyección Audiovisual.

La Cacharrería - Plaza Alta, 3

Exposición.

La Baronesa Gourmet Fruit Experience - C/ Obispo San Juan De Ribera, 8

De 22.00 a 02.00 horas - Visita libre.

Juego gastronómico de Degus-Tación 'Postre Play' con premio para el ganador. Máximo 8 personas.

Carmen Gastrobar Gin Club - C/ San Juan, 3

De 22.00 a 03.00 horas - 'Perfect Rain': Exposición del artista Manuel Vega.

Bar La Unión - Avda. Joaquín Costa, 2

De 22.00 a 03.00 horas - Actuación de los fadistas: Berta Miranda, Jorge Clérigo y Nuno Cirilo. Concierto flamenco a cargo de Patricia Morena y David Morro.

Tienda Strass - Plaza López De Ayala, 1

De 22.00 a 03.00 horas - 'Cromática de las letras'. Muestra de la exposición de Nía Estévez.

Caricaturas realizadas por Gabriel de los Bueis. '

A las 23.00 horas «Descalzos». Recital poético de Nía Estévez con acompañamiento musical de Candela García Álvares (Premio Nacional Arpa Plus 2024)

