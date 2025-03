Este es el programa del 35 Festival Internacional de Jazz de Badajoz

El XXXV Festival Internacional de Jazz de Badajoz arranca este miércoles y se extiende hasta el sábado 12. El teatro López de Ayala acogerá los ... conciertos de Inmanuel Wilkins Quartet, The Kenny Garrett, Richard Bona y Alfredo Rodríguez, y Melissa Aldana Quartet. Además, habrá actuaciones en el cafetín del teatro López de Ayala, el auditorio de la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB) y el Sushi Masumi Convento.

Este es el programa completo del Festival de Jazz:

Miércoles, 9 de noviembre

21:00 horas, en el audiotorio de la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB): Immanuel Wilkins Quartet. El grupo está formado por Immanuel Wilkins, saxo alto; Micah Thomas, piano; Tyrone Allen, contrabajo; y Kweku Sumbry, batería.

Jueves, 10 de noviembre

21:00 horas, en el teatro López de Ayala: The Kenny Garrett presenta 'Sounds from the ancestors'. Componentes del grupo: Kenny Garrett, saxos; Keith Brown, piano; Corcoran Holt, contrabajo; Ronald Bruner, batería; y Rudy Bird, percusión.

Las entradas tienen descuento si se adquieren a través de Oferplan.

Viernes, 11 de noviembre

21:00 horas, en el teatro López de Ayala: Richard Bona & Alfredo Rodríguez. El dúo está compuesto por Richard Bona, bajo eléctrico y voz; y Alfredo RodrÍguez, piano y voz.

Sábado, 12 de noviembre

21:00 horas, en el teatro López de Ayala: Melissa Aldana Quartet. Componentes: Melissa Aldana, saxo tenor; Lage Lund, guitarra; Pablo Menares, base; y Kush Abadey, batería.

Después del concierto tendrá lugar una jam session.

Jueves, 10 de noviembre

23:00 horas, en el cafetín del teatro López de Ayala: Paco Fernández Quartet. Después del concierto habrá jam session.

Viernes, 11 de noviembre

13:00 horas, en el cafetín del teatro López de Ayala: Paco Fernández Quartet. Después del concierto habrá jam session.

23:00 horas, en el cafetín del teatro López de Ayala: Beatriz Moreno Quartet. Después del concierto habrá jam session.

Sábado, 12 de noviembre

13:00 horas, en Sushi Masumi Convento: Beatriz Moreno Quartet. Después del concierto habrá jam session.

17:30 horas, en la puerta del teatro López de Ayala: concierto de combos del 'Curso de jazz 2022' de los alumnos del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' de la Diputación de Badajoz.

23:00 horas, en el cafetín del teatro López de Ayala: BigBand Project. Después del concierto habrá jam session.

Entradas

El abono para los tres conciertos del López de Ayala es de 30 euros. El precio de la entrada para cada espectáculo es de 12 euros. Hay descuentos si se adquieren a través de Ofeplan.

Las actuaciones en el cafetín del teatro López de Ayala, el auditorio de la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB) y el Club de Jazz & Sushi Masumi Convento tienen entrada gratuita.