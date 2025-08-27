A prisión un hombre que robaba en coches aparcados en un parking y publicarlo en redes sociales

Agentes de Policía Nacional de Badajoz han detenido a un hombre de 47 años que cometió varios robos en el interior de coches que estaban aparcados en un parking subterráreo del centro de Badajoz y publicarlo posteriormente en redes sociales. Además de los robos y daños causados a los vehículos, también ocasionó daños en las instalaciones del aparcamiento en el que cometía los delitos.

La detención se produjo el pasado 23 de agosto y tras la instrucción del pertinente atestado, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

La investigación comenzó a raíz de diversas denuncias de robos en interior de vehículos estacionados en un céntrico parking subterráneo de esta ciudad, así como daños cometidos en las instalaciones de dicho estacionamiento.

Entre las gestiones practicadas, fue le visionado de las cámaras de seguridad las que mostraron con claridad la identificación del presunto autor, un hombre sobradamente conocido por los agentes de la localidad debido a su historial delictivo.

Según destaca la Policía Nacional en nota de prensa, el hombre cuenta con antecedentes por hechos similares. Además, resaltan que tenía activo un perfil en una red social en la que publicaba sus «méritos» y hasta se jactaba de los botines que conseguía, siendo este hecho utilizado como prueba para corroborar su participación en los casos esclarecidos.