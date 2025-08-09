HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado 9 de agosto en Extremadura?

Loterías y apuestas

La Primitiva de este sábado deja un premio de más de 38.000 euros en Badajoz

La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.799.725 euros

R. H.

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:31

La suerte vuelve a sonreir a Extremadura. El sorteo de 'La Primitiva' ha dejado este sábado un 'pellizco en la ciudad de Badajoz, donde un afortunado ha ganado más de 38.000 euros.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 9 de agosto, ha estado formada por los números 20, 10, 33, 19, 27 y 25.

El número complementario es el 9, el reintegro el 9 y el Joker, 6647532. La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.799.725 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 50 millones de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes premiados con 38.854,04 euros. Uno de estos premios ha ido a parar a Badajoz, en concreto, la combinación ganadora ha sido validada en la Administración de Loterías nº 1, ubicada en el número 5 de la avenida Sinforiano Madroñero.

Los otros cuatros boletos se han vendido en la nº 171 de Barcelona; en el Despacho Receptor nº 05.480 de El Ejido (Almería); en el nº 22.600 de La Línea de la Concepción (Cádiz) y en el nº 93.185 de Calatorao (Zaragoza).

Por su parte, de Tercera Categoría (cinco aciertos) hay 198 boletos acertantes premiados con 1.798,80 euros, mientras que de Cuarta Categoría (cuatro aciertos) hay 10.982 boletos acertantes con un premio de 47,17 euros.

