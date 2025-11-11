HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los Premios Pyme del Año de la Cámara y el Santander se entregan el jueves

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Este jueves, 13 de noviembre, se celebra la novena edición del Premio Pyme del Año de Banco Santander y Cámara Badajoz

El edificio Las Tres Campanas será el lugar de la celebración de la novena edición del Premio Pyme del Año, unos reconocimientos que otorgan Banco Santander y la Cámara de Comercio de Badajoz, en colaboración con la Cámara de España y HOY.

El objetivo de este certamen es reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas de cada provincia, en este caso de Badajoz, como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana.

Además de la elección de la Pyme del Año, el jurado concede tres accésits en las categorías de Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.

La empresa ganadora concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2025, que se fallará en el primer trimestre de 2026. Igualmente, las compañías ganadoras de los diferentes accésits concurrirán al Premio Nacional en sus respectivas categorías.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  2. 2 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  3. 3 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  4. 4 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  5. 5

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  6. 6 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  7. 7 Estos son los puntos de vacunación de la gripe y la covid en Extremadura sin cita
  8. 8 El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural
  9. 9

    Florencio Monje, único candidato a presidir la Económica
  10. 10 Un tramo de la A-5 a la altura de Villamesías estará cortado toda la mañana para retirar un vehículo siniestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los Premios Pyme del Año de la Cámara y el Santander se entregan el jueves