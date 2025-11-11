Los Premios Pyme del Año de la Cámara y el Santander se entregan el jueves

Redacción BADAJOZ. Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Este jueves, 13 de noviembre, se celebra la novena edición del Premio Pyme del Año de Banco Santander y Cámara Badajoz

El edificio Las Tres Campanas será el lugar de la celebración de la novena edición del Premio Pyme del Año, unos reconocimientos que otorgan Banco Santander y la Cámara de Comercio de Badajoz, en colaboración con la Cámara de España y HOY.

El objetivo de este certamen es reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas de cada provincia, en este caso de Badajoz, como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana.

Además de la elección de la Pyme del Año, el jurado concede tres accésits en las categorías de Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.

La empresa ganadora concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2025, que se fallará en el primer trimestre de 2026. Igualmente, las compañías ganadoras de los diferentes accésits concurrirán al Premio Nacional en sus respectivas categorías.