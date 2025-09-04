HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Giorgio Armani, icono de la moda italiana, a los 91 años
El hombre trató de precipitarse hacia el río desde la mitad del puente. HOY

La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real

Los agentes recibieron el aviso al 092 y pararon a un hombre de 50 años, que trataba de precipitarse junto a uno de los pilares

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:55

La Policía Local ha logrado parar este miércoles a un hombre que trataba de precipitarse desde el Puente Real hacia el río. Conductores y peatones dieron el aviso al 112 y estos al 092, y un coche patrulla del grupo Foxtrot acudió a la zona.

Sobre las tres de la tarde, los dos policías agarraron a este varón de 50 años cuando quería saltar por la barandilla en una actuación coordinada con la Policía Nacional. La actitud del hombre primero y la actuación de la Policía Local después levantó cierto revuelo en el puente en uno de los momentos que más tráfico registra.

El intento tuvo lugar en mitad del puente, en la barandilla más próxima al carril que se dirige en sentido hacia el centro de la ciudad. Tras rescatarlo y conseguir que depusiera en sus intenciones, el hombre fue derivado al complejo hospitalario Infanta Cristina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a 17 los fallecidos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa
  2. 2 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  3. 3 Badajoz se prepara para su nueva gran apertura en El Faro
  4. 4 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  5. 5 Tiendas y supermercados abiertos el 8 de septiembre: el único Mercadona que abre el Día de Extremadura
  6. 6

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  7. 7 Un hombre se autolesiona con un cuchillo en la comisaría de Cáceres
  8. 8

    El juicio de asesinato contra los tres menores que mataron a su cuidadora será el 19 de septiembre en Badajoz
  9. 9 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  10. 10

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real

La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real