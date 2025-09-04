La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real Los agentes recibieron el aviso al 092 y pararon a un hombre de 50 años, que trataba de precipitarse junto a uno de los pilares

Rocío Romero Badajoz Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:55 Comenta Compartir

La Policía Local ha logrado parar este miércoles a un hombre que trataba de precipitarse desde el Puente Real hacia el río. Conductores y peatones dieron el aviso al 112 y estos al 092, y un coche patrulla del grupo Foxtrot acudió a la zona.

Sobre las tres de la tarde, los dos policías agarraron a este varón de 50 años cuando quería saltar por la barandilla en una actuación coordinada con la Policía Nacional. La actitud del hombre primero y la actuación de la Policía Local después levantó cierto revuelo en el puente en uno de los momentos que más tráfico registra.

El intento tuvo lugar en mitad del puente, en la barandilla más próxima al carril que se dirige en sentido hacia el centro de la ciudad. Tras rescatarlo y conseguir que depusiera en sus intenciones, el hombre fue derivado al complejo hospitalario Infanta Cristina.