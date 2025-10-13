La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz Se trata de dos jóvenes de 15 años que fueron identificados por los testigos como responsables de incendiar los contenedores donde empezó el fuego

La Policía Local de Badajoz ha detenido a dos menores como presuntos autores del incendio de contenedores que quemó este domingo cuatro coches en el centro de Badajoz.

El suceso tuvo lugar poco antes de las siete de la tarde en la calle Ricardo Fernández Puente, cerca de Santo Domingo. El fuego comenzó en tres contenedores que quedaron completamente calcinados. El incendio se extendió a cuatro coches aparcados en esta misma vía y daño gravemente a tres de ellos.

Poco después del incidente agentes de la Policía Local detuvieron a dos menores, de 15 años. Fueron identificados por los testigos como presuntos autores del incendio y, por tanto, responsables de los graves daños que sufrieron las basuras y los vehículos. Además de los vehículos estacionados, el fuego quemó dos árboles y un aparato de aire acondicionado.

Fue la rápida intervención de los bomberos de Badajoz lo que impidió que el fuego se extendiese aún más y calcinase más coches o incluso alcanzase los edificios cercanos.

Identificados por testigos

El suceso causó un gran revuelo en pleno centro de Badajoz por la violencia de las llamas. Mientras los bomberos realizaban su trabajo, los agentes mantuvieron a los vecinos separados de las llamas. Fue entonces cuando se produjo una discusión entre varios testigos. Los agentes se dieron cuenta de que eran vecinos señalando a los posibles autores del suceso. Primero identificaron a los dos menores y finalmente fueron detenidos.

Además de localizar a los presuntos autores del suceso, los agentes municipales encontraron a uno de los propietarios de los vehículos quemados cerca de la calle Menacho, mientras que los otros tres turismos quedaron encintados a la espera de contactar con sus dueños.

Hasta el lugar se movilizaron desde el parque de Bomberos una autobomba y un vehículo de mando, con una intervención que pasadas las siete y media de la tarde ya había finalizado.

