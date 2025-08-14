La Policía Local de Badajoz detiene en Los Colorines a una segunda persona implicada en el atraco de Gévora Dos hombres robaron 250 euros de una sucursal bancaria y se les cayó parte del botín

La Policía Local de Badajoz ha detenido a un hombre por su presunta implicación en el atraco a una sucursal bancaria de Gévora el pasado 21 de julio. Es la segunda persona detenida por estos hechos en los que, al menos dos personas, robaron a punta de pistola la entidad, se llevaron 250 euros y perdieron parte del botín al huir.

La detención la realizaron efectivos de la Giapol este miércoles pasadas las nueve y media de la noche. El Grupo de Intervención y Apoyo Policial de la Policía Local de Badajoz fue capaz de arrestar al presunto ladrón tras una persecución por la Margen Derecha que finalizó en Los Colorines. Desde el Ayuntamiento de Badajoz indican que los agentes locales entregaron al detenido a la Guardia Civil, que se ocupa de la investigación, y se espera que pase a disposición judicial en las próximas horas.

El atraco tuvo lugar el pasado lunes 21 de julio. Dos días después la Guardia Civil localizó a uno de los presuntos responsables, un ciudadano portugués. El juzgado decretó su ingreso en prisión. Desde el primer momento los investigadores indicaron que había al menos dos personas implicadas y que la operación continuaba abierta para realizar más detenciones.

Así fue el atraco

El robo tuvo lugar pasadas las 13 horas del día 21 de cuando cuando una persona amenazó a los empleados del Caja Rural de Extremadura con una pistola mientras un segundo ladrón vigilaba fuera. El que había entrado en la sucursal bancaria se llevó 250 euros y también le quitó el móvil a uno de los clientes que había entonces en este banco.

Uno de los implicados fue detenido dos días después, un hombre de nacionalidad portuguesa. Según pudo saber HOY en su arresto fue determinante que la Guardia Civil fue capaz de encontrar el coche en el que presuntamente llegaron y se marcharon de Gévora. Dos días después del robo los investigadores fueron capaces de localizarlo, lo que supuso una gran ayuda para finalmente identificar a uno de los responsables.

Esta misma entidad bancaria ya sufrió un atraco en el año 2020. En ese caso fue de mayor importe. El 22 de enero de ese año un individuo ocultando su rostro con pasamontañas y capucha, se adentró en la oficina esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones. Tras amenazar al empleado y a los clientes que se encontraban en ese momento en su interior, se apoderó de 13.600 euros para posteriormente emprender la fuga. Dos años después, en junio de 2022, la Guardia Civil detuvo en Montijo al presunto responsable de este atraco y a otra mujer como coautora.