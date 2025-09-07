HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Patricia Sala atiende a los clientes en la heladería Los Valencianos. J.V Arnelas
Helados artesanales

Pocas pero dulces: Las heladerías que resisten en Badajoz

En en el centro de la ciudad destacan tres de estos negocios estacionales, uno de ellos abierto desde hace un mes

Miriam Rubias

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:28

Si se consulta en Google por 'heladerías en Badajoz', el buscador recomienda diez sitios, de los cuales seis ofrecen otro tipo de productos como ... desayunos, bebidas o postres, mientras que solo cuatro de las que aparecen se dedican exclusivamente a vender helados. Si se descarta la franquicia 'Hand's', ubicada en el Faro, sólo destacan tres heladerías artesanales en la ciudad. Las más conocidas son 'Los Valencianos', 'María & Esperanza', abierta desde el pasado año, y 'Primitivus Gelato', italiana ubicada en el Casco Antiguo desde hace un mes.

