La Plaza Alta de Badajoz acoge desde hoy un homenaje al pueblo gitano La exposición '600 años de historia compartida' arranca este lunes y se podrá disfrutar en el Museo de la Ciudad de Badajoz Luis de Morales

Irene Manzano Lunes, 20 de octubre 2025, 11:55

El 2025 ha sido declarado como 'Año del Pueblo Gitano en España'. Por eso, el Ayuntamiento de Badajoz junto a la Fundación del Secretariado Gitano (FSG) presentan este mismo lunes a las 18 horas la exposición '600 años de historia compartida'. Se podrá disfrutar en el Museo de la Ciudad de Badajoz 'Luis de Morales' desde el 20 hasta el 29 de octubre.

Esta exposición conmemorativa es un homenaje de FSG a los 600 años de historia del pueblo gitano en España. A través de distintas ilustraciones, realizadas por Daniel Belchí, podrás viajar por los momentos más significativos de la historia gitana, así como los elementos más distintivos de su cultura: sus símbolos, valores y aportaciones culturales.

Con las diferentes ilustraciones y los textos informativos que las acompañan, la exhibición persigue un doble objetivo: dar a conocer esta herencia y también rendir homenaje a todas aquellas personas valientes que han luchado por escribir esta historia de identidad, orgullo y resistencia. Además de ofrecer una imagen alejada de los estereotipos y dar a conocer más y mejor al pueblo gitano.

¿Qué se podrá disfrutar en esta exposición?

Momentos que han marcado al pueblo gitano desde su salida de la India hace aproximadamente mil años, pasando por su llegada a la península ibérica a través del Reino de Aragón en 1425, o episodios trágicos como la 'Gran Redada' hasta el avance social en el presente. Sin olvidar las contribuciones más valiosas a la sociedad española en el arte y la cultura como el flamenco o el caló. Además de los grandes valores, el progreso y el orgullo identitario.

Sin duda, la historia y cultura gitana en España representan un legado impresionante construido a lo largo de estos seis siglos de convivencia y ello queda representado en esta exposición.