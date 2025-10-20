HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exposición '600 años de historia compartida' Ángel Márquez

La Plaza Alta de Badajoz acoge desde hoy un homenaje al pueblo gitano

La exposición '600 años de historia compartida' arranca este lunes y se podrá disfrutar en el Museo de la Ciudad de Badajoz Luis de Morales

Irene Manzano

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:55

Comenta

El 2025 ha sido declarado como 'Año del Pueblo Gitano en España'. Por eso, el Ayuntamiento de Badajoz junto a la Fundación del Secretariado Gitano (FSG) presentan este mismo lunes a las 18 horas la exposición '600 años de historia compartida'. Se podrá disfrutar en el Museo de la Ciudad de Badajoz 'Luis de Morales' desde el 20 hasta el 29 de octubre.

Esta exposición conmemorativa es un homenaje de FSG a los 600 años de historia del pueblo gitano en España. A través de distintas ilustraciones, realizadas por Daniel Belchí, podrás viajar por los momentos más significativos de la historia gitana, así como los elementos más distintivos de su cultura: sus símbolos, valores y aportaciones culturales.

Con las diferentes ilustraciones y los textos informativos que las acompañan, la exhibición persigue un doble objetivo: dar a conocer esta herencia y también rendir homenaje a todas aquellas personas valientes que han luchado por escribir esta historia de identidad, orgullo y resistencia. Además de ofrecer una imagen alejada de los estereotipos y dar a conocer más y mejor al pueblo gitano.

¿Qué se podrá disfrutar en esta exposición?

Momentos que han marcado al pueblo gitano desde su salida de la India hace aproximadamente mil años, pasando por su llegada a la península ibérica a través del Reino de Aragón en 1425, o episodios trágicos como la 'Gran Redada' hasta el avance social en el presente. Sin olvidar las contribuciones más valiosas a la sociedad española en el arte y la cultura como el flamenco o el caló. Además de los grandes valores, el progreso y el orgullo identitario.

Sin duda, la historia y cultura gitana en España representan un legado impresionante construido a lo largo de estos seis siglos de convivencia y ello queda representado en esta exposición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  4. 4 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  5. 5 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  6. 6

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  7. 7

    Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños
  8. 8

    Más de 4.000 extrabajadores de la Junta cobrarán la subida del 2% de 2020
  9. 9 3.000 pacenses contra el empedrado del Casco Antiguo por una buena causa
  10. 10 Trasladados al hospital de Don Benito dos hombres afectados por el incendio de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Plaza Alta de Badajoz acoge desde hoy un homenaje al pueblo gitano

La Plaza Alta de Badajoz acoge desde hoy un homenaje al pueblo gitano