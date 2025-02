De la playa a las urnas: votantes en bañador y suplentes en los colegios pacenses

De Huelva llegó ayer Manuel Alzas, un pacense que se encontraba de vacaciones en la población andaluza y que ayer por la tarde decidió regresar ... hasta Badajoz para votar. En los Salesianos, el colegio donde le corresponde depositar su voto se ha reencontrado con su hijo, que ha tenido que venir también desde Madrid, donde se encuentra por motivos laborales. «Hemos interrumipido las vacaciones para poder votar, pero lo hemos hecho convencido porque no confío en el voto por correo ha habido muchos retrasos», explica Alzas.

«Me ha servido también para ver a mis padres, comeremos juntos y después de comer yo me volvere a Madrid», cuenta su hijo Carlos que considera que el hecho de que las elecciones se hayan celebrado en julio no ha influido en la participación, al menos así lo percibían ellos en su colegio electoral.

Este centro, el de Los Salesianos es de los pocos que no tenía ventiladores. «Se está fresquito porque es una sala con muchas ventanas por lo que desde primera hora entra mucho aire, pero además no estamos teniendo un día demasiado caluroso», explica el concejal de Cultura y apoderado del PP, José Antonio Casablanca que afirma que ha ido mucha gente a votar a primera hora de la mañana para evitar las horas de más calor.

Pese a la elevada afluencia de votantes a primera hora, el interventor por el PSOE de una de las mesas de este mismo colegio, Mario Jiménez considera que al final del día la participación no será tan elevada. «Ha venido gente temprano por la evitar el calor pero no porque suba la participación», especula.

A votar en bañador

El protagonismo de la mañana ha sido para los bañadores, presentes en algunos colegios electorales, como el Enrique Segura. Hasta allí se ha acercado a dejar su voto la familia Rodríguez. «Vamos a pasar el día a la piscina y antes de refrescarnos teníamos que venir a votar. Nos parece irreal tener que votar en verano, pero creo que da igual cuando sea porque hay muchas facilidades como el voto por correo», explica José Manuel Rodríguez.

Junto a él su hijo, José Rodríguez que a sus 18 años recién cumplidos vota por primera vez porque en Mayo no lo hizo. «No tenía muy claro si votar o no, pero me hace ilusión participar en intentar conseguir algo mejor», cuenta el joven.

Quiénes no irán a la piscina este domingo serán los vocales y presidentes de las mesas electorales como Juan Antonio Méndez, vocal de una de las mesas del Enrique Segura, que comenta que la jornada electoral está transcurriendo con tranquilidad y que no ha tenido que cancerla ningún plan para poder asistir al 23-J. «No estamos pasando calor porque no hace, supongo que a partir de las tres de la tarde será peor pero no pasa nada, estamos en julio y es verano», apostilla.

Sí ha tenido que cambiar sus planes para estar en una mesa Yolanda Hernández, esta pacense era suplente en su mesa y ha tenido que volver de la playa. «Vine ayer de vacaciones porque era primera suplente, lo he hecho por responsabilidad, creía que me iba a poder hoy después de votar pero no se han presentado ninguno de los dos vocales titulares de mi mesa».

Quién también depositó su voto al comienzo de la jornada fue el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que se acercó en torno a las once de la mañana a depositar su papeleta en la urna de la parroquía de San José. Allí ha declarado que confía que a partir de la noche de este domingo, Alberto Núñez Feijóo sea presidente «para recuperar la sensatez, la convivencia, la cordura que han faltado estos últimos años».

Para Gragera, «a pesar de las trabas y las dificultades que se han intentado poner para que los españoles puedan ejercer su derecho al voto de manera libre», este 23J los colegios electorales «están llenos», el voto por correo «en máximos históricos», la gente quiere votar y quiere «cambiar las políticas de este país» y «construir una España diferente».

Por su parte, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha reafirmado que desde el Partido Popular creen que «este va a ser el último sinsentido del sanchismo» porque este domingo los extremeños y los españoles van a apostar «por el cambio». Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras votar en el CEIP Las Vaguadas de la capital pacense acompañado de los cabezas de lista del PP al Congreso por Badajoz, Antonio Cavacasillas, y al Senado, José Antonio Monago. Este último ha afirmado que se quiere «quitar la espinita» que tenían dado que los populares no ganan las elecciones en la provincia pacense desde el año 2016.

Por su parte, el secrtario regional del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que estas elecciones generales se celebran en «un contexto histórico importante para España y para Europa», tras lo que ha instado a no perder «de vista que aquí también se está jugando el papel que España tiene que jugar en Europa».