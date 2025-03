Los pescadores de Badajoz denuncian que el nenúfar invade Las Bardocas

¿Qué pasará con el nenúfar en el Guadiana más allá del tramo urbano? Es la pregunta que se hacen los pescadores de Badajoz, que ... denuncian la extensión de la plaga por el paraje de las Bardocas. «Ha dejado impracticable el río en este punto para la pesca deportiva», dice Manuel Manzano, presidente de la asociación de sociedades de pesca deportiva de Badajoz.

Por eso, ha pedido un encuentro al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda. Quiere denunciar la situación y preguntarle qué medidas plantea.

Las altas temperaturas favorecen el crecimiento de la planta. De ahí que estos días esté en su máximo apogeo. En cualquier paseo por los puentes de la ciudad se puede observar cómo ha ido expandiéndose y formando tapices visibles desde los paseos.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana terminará este año de construir unas compuertas bajo el azud de la Pesquera y acaba de formaliza el contrato para construir otras bajo la Granadilla. Con esta infraestructura podrá controlar el cauce del río y favorecer que pasen los sedimentos para evitar que enraícen más semillas.

El problema en el cauce urbano es que los dos azudes crearon una lámina de agua que favorece la germinación de estas plantas.

Nenúfar sobre el río en una foto tomada desde el Puente de la Autonomía. HOY

Los pescadores se preguntan qué pasará más allá del tramo que queda entre esos dos azudes y si habrá otras medidas para evitar que el nenúfar siga creciendo.

Se fijan especialmente en el paraje de Las Baldocas, donde existen unos 190 pesquiles y estos días solo pueden usar 50. El presidente de la asociación que agrupa a los pescadores, Manuel Manzano, denuncia que cada verano es más difícil encontrar un hueco para colocar la caña.

«Es cierto que el nenúfar se hace más visible con el calor, pero también que cada año se extiende más. Se ramifica por el lecho del río. Con la temperatura de Badajoz, esta vegetación está como pez en el agua», incide Manzano. Advierte que se pueden ver fotografías de hace unos años sin planta en este paraje mientras que este verano está bastante extendida por las orillas. «Cada vez se apodera más en las dos márgenes. Va a llegar un momento que el casco urbano estará casi cubierto».

«Queremos preguntar a la CHG qué piensa hacer. Las Bardocas no puede seguir infectado» Manuel Manzano Presidente Sociedad de Asociaciones de Pesca de Badajoz

Más allá de la práctica de ocio, Manzano advierte que la ciudad está perdiendo ingresos porque no puede acoger campeonatos importantes cuando las características del río y la planta hotelera de la ciudad permitiría la celebración. Pone como ejemplo a Mérida, que acogerá una prueba del campeonato mundial el próximo año. Nogales, Santa Amalia y Burguillos del Cerro también realiza concursos.

En el entorno de Las Bardocas se están realizando dos obras distintas en estos momentos.

Por un lado, la CHG construye una nueva rampa para el remonte de los peces a la altura del azud de la Pesquera.

Por otro, están retirando el nenúfar en la zona más próxima a los pesquiles por la celebración de la feria de la Caza y la Pesca. Feciex se inaugura el día 12 y están cortando la planta. De todas formas, los pescadores advierten que es un certamen que tiene más componente de ocio que deportivo. «Pones un pescador y tienes que saltar dos o tres puestos para otro por el nenúfar, no es puntuable».

Manzano se pregunta cómo no es posible reducir el caudal de agua para que las máquinas entren a quitar el nenúfar más cercano a las dos orillas, que es donde se colocan los pescadores. El presidente de los pescadores asegura que la maquinaria que se ve estos días por esas obras no puede entrar en el cauce porque hay más de un metro de altura. «Hemos preguntado y nos dicen que no se puede bajar la cota del río, con lo cual entendemos que no se va a poder retirar nunca el nenúfar».

Por eso quiere reunirse con Moraleda. «Queremos preguntarle qué piensa hacer. Tendrán que hacer lo que sea porque Las Bardocas no puede seguir infectado».

Esta planta enraíza en el fondo y se forma una especie de cebolla dentro del lecho, lo que dificulta su extracción. Por eso cuando hay competiciones de piragüismo o de pesca, como las que se celebrarán en el marco de Feciex, siegan la planta. No está claro si el corte favorece que crezcan con más fuerza, pero los deportistas que entran en el río aseguran que aparece de nuevo en un par de semanas.

La planta, en realidad, no desaparece en invierno. Se agazapa en el fondo a la espera de salir a la superficie con el buen tiempo.