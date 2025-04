El Perrete presenta su último disco el sábado en el López

Este sábado, 12 de abril, a las 21.00 horas, el artista flamenco Francisco Escudero 'El Perrete' presentará en el Teatro López de Ayala ' ... Luz de Guía', un trabajo discográfico que rinde homenaje a la tradición del cante mientras explora nuevos horizontes para el flamenco.

Para este concierto, El Perrete contará con la colaboración de Arturo Pareja Obregón al piano y Jesús Ortega al baile. El precio de las localidades en venta anticipada es de 15 euros en butaca de patio y 12 euros en anfiteatro, el día del concierto será de 18 euros y 15, respectivamente.

Ana León, productora de Actúa Ibérica, oficina que representa al artista, declara que cuando Francisco les mostró el proyecto no tuvieron ninguna duda sobre este nuevo trabajo: «Es un salto y un giro a su carrera artística» y añade: «Sabíamos que sería un éxito total, tanto para flamencos como para ajenos al flamenco».

El propio Perrete define este trabajo como un camino que ha recorrido a lo largo de su vida. «Desde pequeñito en la plaza Alta, pasando por Madrid y Sevilla. Encontrándome con mis referentes en el flamenco y en la vida que me han enseñado tanto. Luz de guía trata de esas referencias». Este nuevo proyecto musical, confiesa, «más que musical tiene una parte personal de avance importante. Siento que he cogido la valentía, que he sido capaz de evolucionar y vamos a vestir de esmoquin ese flamenco clásico».

Francisco Escudero Márquez nació en Badajoz en 1992 y desde temprana edad descubrió su afición por el jondo. Se empapó de la sabiduría y el arte de maestros del flamenco como Antonio Silva 'el Peregrino', Alejandro Vega, 'la Kaita' o Miguel Vargas, y en 2010 consigue la prestigiosa beca 'Porrina de Badajoz', otorgada por la Diputación pacense, que le permite ampliar sus conocimientos en la Fundación Cristina Heeren de Sevilla.

A partir de entonces, inicia una carrera que le asegura un lugar en la historia del flamenco en Extremadura, conquistando con su voz escenarios y salas de toda España y más allá, actuando en países como Eslovenia, Francia o Portugal.