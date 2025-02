La perrera municipal de Badajoz está al triple de su capacidad con más de 60 perros

El Centro de Protección Animal de Badajoz está al 300% de su capacidad. Los cheniles tienen espacio para 22 perros y actualmente hay más de ... 60, además de medio centenar de 50 gatos. «Hay mucho abandono animal y poca adopción», cuenta Carlos Rosa, veterinario de Clinivex y de la perrera.

Desde este centro municipal se asegura que no existe una explicación para la alta tasa de abandonos que existe. Además, este año el Ayuntamiento eliminó la tasa de 50 euros que había que abonar al adoptar para facilitar la salida de perros de las instalaciones. Actualmente son gratuitas, aunque Carlos es consciente de que adoptar tiene un coste porque es conveniente hacer ciertas pruebas a los animales al adoptar. En todo caso, los perros y los gatos salen del centro castrados, con microchip, vacunados y desparasitados.

El personal de la perrera explica que no hay adopciones en estos momentos y a ello se une que en verano, con las vacaciones, se abandona incluso más con la excusa de viajar. «No hay una raza concreta a la que abandonen, tenemos muchas diferentes», asegura.

«Se inventan excusas de la nada para abandonar a sus animales, como una alergia repentina, que el perro no se adapta, que no aceptan animales en su nueva vivienda o que su hijo ya no lo quiere, no son conscientes de que el animal tiene un coste y es uno más de la familia», añade el veterinario.

La raza de perro a la que es más difícil encontrar un nuevo hogar porque son más grandes y las personas que buscan una mascota suelen preferir los perros pequeños o medianos.

La perrera municipal cuenta con 22 cheniles en el edificio principal. Además, tiene tres patios para los perros con mejor comportamiento, uno de ellos solamente de mastines ya que son más grandes, y otro espacio dedicado a los casi 50 gatos, que están separados entre los enfermos de leucemia y los sanos.

Entre los gatos predominan los negros, ya que la superstición hace que los adopten menos.

A pesar de tener ya tres patios diferentes para los animales, los trabajadores explican que les gustaría tener más espacio para que corriesen más.

«Vienen dueños a decirnos que ya no se pueden hacer cargo de sus perros, pero nosotros los mandamos a hablar con la policía porque el abandono es ilegal y aun así intentan convencernos diciendo que no llevan microchip», asegura uno de los trabajadores.

En todo caso, cuando aparece un perro abandonado en Badajoz es recogido por el Ayuntamiento y enviado a la perrera. En otros casos, se hacen cargos asociaciones o la residencia canina.

«Inventan cualquier excusa para abandonar a los animales, nos encontramos muchos delante de la perrera»

En otros casos los vecinos de Badajoz llevan a la perrera gatos que encuentra en la calle, pero suele ocurrir que pertenecen a colonias registradas y no necesitan ir a la perrera. «Hay abandonos todos los días, muchas veces nos dejan perros en el camino al centro de protección animal»

En los cheniles se encuentran las razas nombradas peligrosas y con los que hay que tener cuidado. De esta forma están controlados y se evitan accidentes. Además, también separan a las hembras en celo para evitar problemas si están con más perros.

Para facilitar la adopción, la clínica veterinaria Clinivex, que es propiedad de Carlos Rosa, comparte fotografías de animales que necesitan acogida y adopción. Igualmente comparte información sobre los animales que encuentran un nuevo hogar y lanza peticiones de ayuda para transportar mascotas a otras ciudades.

Visitas y adopción

Los interesados en adoptar o ser voluntarios de la perrera municipal deben visitar las instalaciones situadas en la carretera Valverde, a la altura del kilómetro 9,200 pasado el cementerio nuevo. Abre todos los días de 9 a 12 del mediodía durante el verano y actualmente no existe otra forma de contactar porque el teléfono de contacto no está operativo.

El centro de protección animal cuenta con seis trabajadores, pero cuando estén listos los trámites necesarios se permitirá la entrada de voluntarios. «Quien quiera venir a pasear perros, cepillarlos, darles de comer estaremos encantados de recibirlo a partir de septiembre» cuenta uno de los trabajadores del centro.