Pedro Hidalgo, nuevo líder del Sindicato Independiente Médico

El pasado miércoles, día 5, Pedro Hidalgo Fernández tomó posesión como presidente del Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex), tras resultar su candidatura ganadora en las elecciones al Comité Ejecutivo de la entidad celebradas el 6 de octubre. Hidalgo es también presidente del Colegio de Médicos de Badajoz.

Asimismo, Evelio Robles Agüero será el vicepresidente; María José Rodríguez Villalón, la secretaria general; María Paz Moro Velasco, la vicesecretaria general; Elena Hernando Ambrosio será la secretaria de Finanzas, y Jesús Santos Velasco, el secretario de Acción Profesional.

La toma de posesión de los diferentes cargos se realizó el pasado miércoles, día 5, en la sede del Colegio de Médicos de Badajoz con la lectura del acta de la Comisión Electoral del Simex por parte de su secretaria, Amparo Gómez Espárrago.

De igual modo, la responsable del Área de Atención Hospitalaria será María Carmen García Cáceres; la del Área de Atención Primaria, Natividad Sánchez Santos; el del Área de Ejercicio Privado, Manuel Carmona Calderón, y la responsable del Área de Formación Sanitaria Especializada, Danae Andreu Costa.

Con esta estructura, Simex explica en nota de prensa que amplía y fortalece la representación profesional, integrando a los colectivos del ejercicio público y privado, así como a los profesionales en formación, bajo el principio de que «la medicina, en cualquiera de sus ámbitos, merece una defensa y consideración igualitaria».