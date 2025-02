Patrimonio paraliza la obra de los contenedores soterrados de la avenida de Europa de Badajoz

La Dirección General de Patrimonio ha ordenado la paralización de la obra que se está llevando a cabo en la avenida de Europa de Badajoz para soterrar los contenedores de basura. La voz de la alarma se ha producido tras aparecer un muro que podría ... pertenecer al baluarte de San Juan o al antiguo cuartel de la Bomba, derribados a mediados de los años 60 del pasado siglo.

El freno a los trabajos se ha ordenado porque la excavación del suelo se ha hecho sin sondeos arqueológicos previos y sin arqueólogo a pie de obra, pese a que es obligatorio por tratarse de una zona protegida.

Así lo explican desde la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura: «La Dirección General de Patrimonio Cultural va a efectuar la paralización de la obra de soterramiento de contenedores en la avenida de Europa debido a la falta de autorización para realizar la actuación».

La mismas fuentes añaden que no tenían constancia de la realización de la obra porque «el promotor (en este caso el Ayuntamiento de Badajoz, a través de la empresa adjudicataria) no ha realizado el proyecto previo de seguimiento arqueológico necesario ni ha llevado a cabo la supervisión arqueológica durante los trabajos».

Estos dos requisitos son obligatorios porque los trabajos están localizados dentro del 'Área de protección arqueológica del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Badajoz'. Concretamente, la excavación para soterrar los contenedores se está haciendo a la altura de la tienda de muebles contigua a la antigua biblioteca pública Bartolomé J. Gallardo y prácticamente en el cruce con la calle La Bomba, que recibe el nombre del viejo cuartel de Caballería desaparecido hace 57 años.

El lugar de la gran brecha de la muralla

Se trata de un área de alto potencial arqueológico porque para hacer la avenida de Europa se abrió una brecha en la muralla abaluartada de la ciudad, que arrasó el baluarte de San Juan, el único de los ocho que configuran el sistema defensivo que ha desparecido en su totalidad.

En el interior de este baluarte estaba el cuartel militar de la Bomba, levantado en el siglo XVIII para alojar a las tropas de Caballería destinadas en Badajoz. Se llamaba así porque el cuartel se levantó en un antiguo almacén de artillería. De él solo queda el recuerdo en el callejero de la ciudad.

La decisión de Patrimonio llega después del informe que un técnico del servicio territorial de Badajoz hizo ayer de oficio sobre la situación de la obra en el área de protección arqueológica. Ahora, los técnicos de Patrimonio de la Junta de Extremadura tendrán que visitar la obra para estudiar la estructura aparecida. «Esta documentación determinará la datación y las características de la misma», confirman desde Cultura.

Hasta entonces no se sabrá si lo aparecido tiene valor arqueológico, si ha sufrido daños durante los trabajos y si pertenece al conjunto defensivo de la ciudad. Lo que se percibe a simple vista a pie de obra es un muro en la profunda oquedad que se ha excavado con máquinas en el suelo.

El Ayuntamiento descarta que el muro aparecido sea de la muralla porque asegura que el trazado no pasaba por ahí

En este punto, el Ayuntamiento tenía previsto soterrar cuatro contenedores, dos para restos orgánicos y otros dos para envases de papel y cartón. Carlos Urueña, concejal de Urbanismo, reconoce que la obra no tiene autorización de Patrimonio porque inicialmente la isla de contenedores estaba prevista en la misma avenida pero más arriba, y al cambiar de ubicación «a la empresa adjudicataria se le pasó pedir el seguimiento arqueológico».

Hasta el momento, el hueco excavado tiene unos dos metros de profundidad y has sido en la última zona de trabajo (la más pegada al carril de vehículos) donde ha aparecido el muro. Urueña descarta que se trate de la muralla abaluartada. «No es la muralla porque tenemos los planos de vuelos americanos y el Plan director de la muralla y el trazado del baluarte no pasaba por ahí», asegura, si bien no puede descartar que lo aparecido no forme parte de la estructura del cuartel de la Bomba.

«Serán los arqueólogos los que nos digan qué es eso y qué tenemos que hacer. Para los contenedores necesitaríamos seguir excavando a lo largo, pero si no podemos, los cambiaremos de ubicación», añade.