Parra espera salir esta semana de prisión tras poner dinero a disposición de Hacienda

La semana que viene se cumple un año desde la detención del entonces propietario del CD Badajoz, Joaquín Parra, pero el empresario sevillano podría ... no llegar a completar los doce meses en prisión. La puesta en libertad de Parra puede ser inminente después de que allegados al expresidente del club pacense hayan puesto una partida presupuestaria a disposición de la Agencia Tributaria.

Los abogados de Joaquín Parra presentaron este martes un escrito pidieron su puesta en libertad. Desde que fue detenido han intentado revocar su prisión provisional en cinco ocasiones sin éxito, pero espera que esta solicitud pueda prosperar. La clave es que el empresario ha llevado a cabo una consignación judicial, es decir, ha puesto a disposición de Hacienda una cantidad de dinero que en el futuro podría servir para cubrir una posible responsabilidad civil.

No se trata de una fianza, sino de un gesto para mostrar que podría abonar, al menos en parte, los impuestos que la Agencia Tributaria reclama. Eso no significa que Joaquín Parra admita los hechos. Si en el juicio posterior no es condenado, recuperaría el dinero. La partida presupuestaria ha sido reunida por personas cercanas a Parra, ya que el empresario tiene su patrimonio inmovilizado desde que fue detenido.

La defensa del sevillano espera que la consignación sea entendida como un gesto de buena voluntad que permita a Parra salir en libertad cuando solo faltan unos días para que cumpla un año en el centro penitenciario Málaga I, conocido como Alhaurín de la Torre.

Hasta ahora el juez malagueño había rechazado reiteradamente poner en libertad a Parra argumentando que había riesgo de fuga. El empresario se ofreció a pagar fianza, entregar su pasaporte e incluso comparecer a diario en el juzgado, pero ninguna de estas condiciones convenció al tribunal. La consignación de dinero, sin embargo, abre la puerta a que Hacienda pueda cobrar los impuestos que asegura que no se pagaron debidamente, lo que podría facilitar la salida del sevillano de prisión.

Proceso judicial

Joaquín Parra fue detenido dentro de la Operación Benzinium por por blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública y falsedad documental. Los investigadores creen que el empresario sevillano y sus socios defraudaron a Hacienda 13 millones de euros. Dejaron de pagar ?estos impuestos en operaciones por la compraventa de combustibles por valor de 63 millones de euros. La Guardia Civil aseguró que había «desarticulado una organización criminal dedicada al fraude masivo del pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en las ventas de una gran cantidad de hidrocarburos». De esos 13 millones la Guardia Civil cree que tres fueron desviados para las obras de reforma del estadio Nuevo Vivero.

En cuanto al proceso judicial, hace dos semanas que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga publicó el llamado auto de continuidad, es decir, el trámite que cierra las diligencias previas para seguir adelante con el proceso, un primer paso para llegar a juicio. Varias de las partes implicadas en el caso, en el que hubo otros 16 detenidos, han presentados recursos, no así la defensa de Parra. Una vez que se solucionen esos recursos, el siguiente paso será conocer el escrito de acusación de la Fiscalía que detallará qué se imputa a Parra y cuánta pena pide el Ministerio Público.

Tras un largo y complicado proceso el empresario sevillano dejó de estar vinculado con el CD Badajoz el pasado mes de junio. El club está en nuevas manos, aunque eso no significa que Parra no continúe teniendo vínculos con Extremadura. Entre otros el grupo Derby cuenta con tres de sus seis gasolineras en la región. Están clausuradas por orden de la Guardia Civil desde hace un año y doce empleados han perdido sus empleos.