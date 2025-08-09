El parque del río de Badajoz sufre dos incendios intencionados con dos horas de diferencia Los bomberos han controlado ambos fuegos, uno en la margen izquierda junto a los locales del río y otro en la orilla derecha, hacia la carretera de Cáceres

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 9 de agosto 2025, 18:02

Dos nuevos incendios en Badajoz y de nuevo se sospecha que alguien ha prendido el fuego de forma intencionada. Los bomberos han tenido que movilizarse dos veces, con dos horas de diferencia, para sofocarlos en el parque del río.

El primer suceso ha tenido lugar pasadas las tres de la tarde junto al puente de Palmas, delante de los locales del río. Los vecinos han alertado de una columna de humo y se han desplazado los bomberos que han comprobado que estaban ardiendo las hierbas de la orilla. Han controlado el fuego y se han marchado.

La segunda llamada se ha producido poco antes de las cinco de la tarde. Los efectivos del Servicio Municipal de Extinción de Incendios han tenido que volver al río, en este caso a la Margen Derecha. De nuevo estaba ardiendo la vegetación seca, pero de la orilla aguas arriba del puente de Autonomía, hacia la carretera de Cáceres. De nuevo los bomberos han sofocado las llamas sin demasiadas dificultades.

Según ha podido saber HOY la principal hipótesis es que se trata de dos nuevos fuegos intencionados como los que preocupan a la ciudad desde hace tres semanas. La peor racha fue una semana en la que hubo diez incendios y en cuatro de ellos tuvo que intervenir el Infoex y sus medios aéreos. Los alrededores de Las Vaguadas han quedado calcinado, pero el mayor daño lo ha sufrido la dehesa de Tres Arroyos donde se han perdido 200 hectáreas de vegetación.

Incendio de contenedores

La noche pasada, además, se produjo el incendio intencionado de dos contendores de basuras. Los depósitos ardieron de madrugada en Suerte de Saavedra, delante del centro de salud de la barriada.

Los bomberos también sofocaron este fuego de madrugada, pero los depósitos quedaron consumidos casi por completo. El concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Badajoz, Rubén Galea, ha anunciado esta mañana que ya habían sustituido las dos basuras calcinadas. «Ya han sido repuestos por el servicio de Limpieza que desarrolla un encomiable trabajo diario para minimizar los efectos del vandalismo», ha comentado el edil.