La Policía Local convoca a 23 agentes para cubrir Los Palomos ante la falta de voluntarios

Los Palomos, que celebran este sábado día 4 su jornada central, iban a requerir del mayor número de agentes en servicios extraordinarios en lo que ... resta del año. Serían 21, según consta en la previsión aprobada en junta de gobierno local el 13 de mayo. Pero ante la imposibilidad de cubrir los turnos de manera voluntaria, el Ayuntamiento los obliga.

El Consistorio ha previsto 24 policías locales por la tarde y 26 por la noche entre los servicios ordinarios y extraordinarios del sábado. Según el alcalde, Ignacio Gragera, solo dos o tres serán extraordinarios y voluntarios. Hasta media tarde de ayer, la jefatura había convocado a 23 agentes en turnos de refuerzo y servicios extraordinarios obligatorios.

Estos agentes no percibirán una cantidad extra por trabajar este sábado, dado que computará como una de las cinco jornadas en festivos incluidas en su salario anual.

De momento, la bolsa en la que estaban inscritos los agentes para prestar servicios voluntarios extras a su jornada anual está muy mermada. Según Aspolobba, está vacía después de que los agentes se dieran de baja el 13 de mayo. Por eso no han podido tirar de ese listado. Ese mismo día 13, el primer edil aprobó una ampliación de crédito de 129.361,64 euros en los presupuestos para afrontar el pago de los servicios extraordinarios y voluntarios que queden hasta finales de 2022. Así pretende evitar que se repita el conflicto de las últimas semanas con los agentes, que se niegan a cumplir jornadas voluntarias hasta que les paguen la deuda que arrastraban de 2021 y de este 2022. Pero estos pagos no se han hecho efectivos y los que se han realizado no se corresponden con las cuentas de los agentes.

La presión de los sindicatos se ha incrementado en las últimas semanas sembrando la duda sobre su presencia en Los Palomos. El Ayuntamiento espera este sábado entre 25.000 y 30.000 personas en la Alcazaba y la Puerta de Palmas, y requiere de más policías locales para controlar aforos y aumentar la seguridad. Incluso en anteriores ediciones, como la de 2018, recurrieron a seguridad privada. Este año no se han referido a ello de momento.

Ampliar

El plan de trabajo aprobado por la junta de gobierno hasta final de año apunta que Los Palomos es el día con mayor refuerzo de agentes y es un indicativo del porqué la situación se ha tensado en las últimas semanas.

En total, el Ayuntamiento ha previsto 422 servicios extraordinarios y voluntarios hasta final de año. De ellos, 50 están programados para atender imprevistos tales como sustituciones, bajas o vacaciones. Hay dos servicios ya pasados, como la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales del sábado pasado, donde sumaron ocho agentes extras y el partido de fútbol del pasado fin de semana, con otros ocho.

La feria es otro de los momentos del año con más agentes, una vez pasado el Carnaval. Pero están dispersos en más días. Llamarán a 86 agentes para que presten servicio entre el 17 y el 26 de junio. El compromiso del alcalde es que los agentes cobren la deuda de 2022 en la nómina de junio. Gragera espera que, aunque no hayan cobrado la cuantía a mediados de mes, los agentes hayan vuelto a la bolsa de trabajos voluntarios y cumplan para entonces.

En el Nuevo Vivero habrá ocho agentes cada tarde de partido de fútbol. Incluye la previsión de un encuentro de la Copa del Rey en noviembre, aunque el CD Badajoz no se ha clasificado esta temporada. La programación lo recoge, no obstante, porque sigue el modelo del año pasado, cuando el Badajoz-Alcoyano se jugó el 30 de noviembre. También figura otro partido del mismo campeonato en diciembre, aunque en 2021 no se llegó a disputar porque el equipo blanquinegro fue eliminado antes. En total, el calendario recoge once citas en el Nuevo Vivero hasta finales de año.

La procesión del Corpus (19 de junio) requiere de seis agentes; el Festival de Flamenco y Fado, ocho policías en total (entre el 1 y el 9 julio), y para cada noche del Alcazaba Festival (21 al 23 de julio) son necesarios seis.

La Noche en Blanco

La ciudad recuperará la Noche en Blanco el 3 de septiembre y trabajarán diez agentes añadidos a los que habitualmente patrullan cada sábado por la noche. Al día siguiente está prevista la media maratón entre Badajoz y Elvas y doce agentes realizarán el dispositivo. Hay que tener en cuenta que carreras de este tipo requieren de cortes de tráfico que tienen que ordenar los policías. La prueba inversa, que sale de Elvas y acaba en Badajoz, requiere de cuatro más hasta los 16 porque recorre más casco urbano. Está prevista su celebración antes de final de año.

Septiembre suele ser un mes con muchas actividades y el de 2022 se presenta con los fines de semana completos. Por ejemplo, el último tendrá lugar Almossassa. El viernes y el domingo convocarán a cuatro agentes extras cada día, pero el sábado llamarán al doble. Ese domingo coincidirá el homenaje a la fundación árabe de la ciudad con el Día de la Bicicleta. Ese dispositivo requerirá de 14 policías extras para organizar el tráfico.

¿Cuánto se cobra? 140 euros. Por jornada extraordinaria en turno de mañana o de tarde de lunes a viernes.

189 euros. Sábados por la mañana y turnos nocturnos de lunes a viernes. Noches de domingo.

262,50 euros. Sábado por la tarde y por la noche; domingos y festivos por la mañana y por la tarde.

2019. Año de aprobación de estas cantidades económicas.

La noche de Halloween habrá un refuerzo de ocho agentes, mientras que el día de Todos los Santos añadirán doce. En Nochebuena llamarán a otros doce, para la Ciclocabalgata que marca el camino en bici a los Reyes Magos desde el parque del río hasta San Francisco trabajarán 14 y otros 12 de refuerzo en Nochevieja.

Las cuentas indican que todo esto requiere de 104.205 euros, a los que se suman 25.426 de Seguridad Social. En total, la ciudad destina 129.361 euros a reforzar la Policía Local hasta final de año. En el caso de que hubieran convocado los 21 agentes extraordinarios para Los Palomos, la ciudad habría pagado 5.519 euros.

Vehículos paralizados

Por otro lado, el sindicato Aspolobba denuncia que la Policía Local tienen 43 vehículos paralizados (20 motos, 23 coches que incluyen una furgoneta de atestados, el multacar y el radar) porque su vida útil está agotada. Por este motivo, según el sindicato, los agentes han tenido que desplazarse a Gévora en bus urbano para cumplir su jornada y abonar el billete de su bolsillo.