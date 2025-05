Paco Pil, locutor de radio y dj: «Los noventeros estamos viviendo un momento dulce»

Un estudio de radio y una cabina de dj le lanzaron a la fama. Francisco Javier Fernando Rodríguez Valero, conocido como Paco Pil, fue de ... los dj más conocidos de la década de los 90.

La nostalgia le ha traído de vuelta a Badajoz, con motivo de 'Lo + 90 Fest', el festival que se celebra en el Pico este viernes.

–La música le trae a Badajoz en un año que coincide con el 30 aniversario de 'Viva la Fiesta'. ¿Se le ha terminado alguna vez la fiesta?

–He cambiado de forma de vida algún tiempo y me he dedicado a otras cosas, pero siempre acabo liado con la fiesta. Los noventeros estamos viviendo un momento dulce desde hace varios años, porque tenemos un montón de actuaciones y se agradece mucho.

–¿Son diferentes sus actuaciones de ahora a las de los 90?

–Las actuaciones de ahora tienen más sentimiento que las de antes porque en aquel entonces era un proyecto de moda. Ahora formas parte de los recuerdos de varias generaciones. Estoy viviendo una segunda fama. Los jóvenes de ahora también conocen la música de aquella época porque todo lo que sus padres vivieron ha hecho mucho trasvase cultural. Muchas canciones de ahora están basadas en canciones de antes.

–Fue en los 90 cuando más fama alcanzó, ¿esperaba poder mantenerla en el tiempo?

–Realmente me gano las habichuelas con cosas del pasado, porque mi personaje está un poco anclado al pasado, por eso me gusta estar al día, porque el mercado no deja de evolucionar y hay que estar preparado para los cambios. Esto es cíclico, como lo fue en los 90 y como lo es ahora, por eso tengo que asegurarme la vida para cuando esto acabe porque mi generación no va a recibir una pensión por jubilación, lo tengo asumido porque no creo en los políticos.

–¿Esto ha sido lo que le ha llevado a escribir un libro?

–El libro lo he escrito por gusto, para sobrevivir estoy con otros proyectos, como la creación de una marca virtual, 'Mama Sonido', donde haremos formaciones para futuros dj, productores...

-¿Qué descubriremos en su libro 'Me debes una fiesta'?

–Que todos tenemos problemas y la fama solo sirve para que tus historias queden más bonitas cuando las cuentas. Yo soy un crisol que reúne los tópicos de las últimas generaciones. Soy hijo de emigrantes, de padres separados y mi madre fue maltratada, la música me salvó.

-¿Pero también le trajo otros problemas?

–Y también se ven en el libro. Llegué muy joven a la fama sin buscarlo, ganaba mucho dinero y nunca le he dado valor, lo gastaba sin contemplaciones. También cuento los entresijos de cosas como Operación Triunfo y cuento que estuve perseguido por una mafia.

-Todo lo que vivió le marcó a la hora de hacer música...

–Ten en cuenta que yo la primera vez que vi un dj fue en Alemania, donde vivía con mis padres. Allí veía un programa de música Punkie. Luego en España empecé a trabajar en la radio y como me gustaba la discoteca empecé a poner música aquí.

-¿Le pasó factura tanta fama?

–Creí que eso era un grifo que nunca se iba a terminar. Se me subió un poco, nada que ver con el subidón que tienen los chavales de hoy día que son famosos. Yo simplemente me divertía, me crié viendo cómo mi madre limpiaba lo de los demás, por eso siempre he valorado lo que mis padres han hecho por mí. En mi casa siempre he visto trabajo, por eso nunca le di importancia a la fama.

-¿Se lleva bien con las redes sociales? Para muchos es una manera de llegar a esa fama de la que huye...

–Gracias a ellas me conoce mucha gente, conocen mi carácter, pero no busco ningún impacto, no quiero ser esclavo de ellas. Me gusta compartir cosas, pero no estoy en la lucha por hacerme viral. Si lo hiciera tendría que ser de manera natural, no por algo premeditado.

-¿Tiene otros proyectos? ¿Volverá a la televisión?

–Me gustaría volver a la tele pero soy muy malo para picar puertas. El destino se ha portado bien conmigo, me han ofrecido cosas pero no quiero ser la carne de cañón de ningún programa, si vuelvo es para hacer algo de calidad, no para demostrar nada.

-¿Qué tiene preparado para su concierto de Badajoz?

–Nunca llevo nada preparado, soy de los pocos dj que actúan así, improvisando. Yo varío los temas en función del público que veo y eso me da libertad. Para mí es una aberración llevar las canciones preparadas porque cada sitio tiene sus peculiaridades. También tengo mis armas, no falta 'Viva la fiesta' o 'Alarma', también canto, pongo temas variados y me llevo al público donde quiero. Me gusta Badajoz y quiero que la gente se divierta.