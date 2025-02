Paco Fuentes: «Gallardo es ahora el secretario general y hay que apoyarlo, guste más o guste menos»

–Defíname a sus tres secretarios regionales que ha tenido. A Rodríguez Ibarra.

–Juan Carlos y yo somos vidas paralelas en términos políticos, cada uno en su vertiente. Es difícil enjuiciar críticamente a nade que desde que tienes 20 años has estado hasta durmiendo ... muchas veces en la misma habitación cuando éramos estudiantes, y después en París, y después nos expedientaron... sí sé que fue el líder que en aquel momento Extremadura necesitaba. Él tenía, y tiene, carácter, y se arriesgaba, cosa que en política no todo el mundo hace porque muchos prefieren cuidar su corralito. Él asumió riesgos en muchas ocasiones y le salió bien.

–¿Fernández Vara?

–Él se encontró con la parte de la infraestructura del piso ya casi hecha y pudo amueblarla. Guillermo es una persona que humaniza la política, es muy difícil llevarse mal con él. A veces en política, según los que somos de otra escuela, le ha faltado tener el colmillo un poco más retorcido y decir: este gol lo voy a meter, y si lesiono a alguien, lo lesiono, pero lo meto.

–¿Miguel Ángel Gallardo?

–Yo lo que le digo a la gente que me pregunta es que ha habido dos primarias y, te guste más o te guste menos, es el secretario general del partido. Hay que apoyarlo y cuando llegue el próximo congreso, los que piensen que lo ha hecho mal, que lo discutan. Pero, ahora, hay que apoyar a tu secretario general porque yo me creo esta cofradía en la cual participamos, en la que la lealtad y la disciplina son fundamentales. Yo lo conocí principalmente de la época de alcalde de Villanueva y sacar las mayorías absolutas que ha conseguido, en épocas buenas y malas, no es fácil. A ver qué pasa.

–¿Su opinión de Pedro Sánchez?

–Me parece que encarna muy bien la audacia, algo a lo que mi generación política, o yo por lo menos, no éramos muy dados. Él es una persona audaz, y lo ha sido para cosas como la última convocatoria electoral, que mucha gente no veía y que iba en contra de la doctrina política. O el pacto que hizo con Podemos, muy contestado en el partido, pero ahí está el resultado. Yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero es mayor la indignación que me produce lo que veo en el discurso de la derecha y la extrema derecha. Me cabrea cuando dicen que España va camino de una dictadura porque banalizan lo que fue de verdad la dictadura. Decir eso es no saber que por la décima parte de lo que ellos hablan de Sánchez te inflaban a palos en una comisaría. Claro que se puede criticar a un Gobierno, pero pensé que la cima del insultó había sido con Zapatero.