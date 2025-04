Los pacenses se resisten a vestirse de árabe

Paco y Noelia forman una de las pocas parejas que este Almossassa salió de casa con la chilaba puesta. Leyeron que el alcalde, Ignacio Gragera, ... animar a todos los pacenses a vestirse de árabe y ellos se pusieron la ropa que se habían traído de Marrakech.

En la Plaza Alta, sobre la una y media de la tarde, confesaban sentirse un poco solos. «Pensábamos que iba a haber más gente vestida. Subiendo a la plaza hemos oído a unos preguntarse ¿estos por qué vienen vestidos así?», se reían.

En el taller de turbantes, en cambio, apenas tuvieron respiro. Jaime no sabía cuántos había colocado antes del almuerzo. Fátima Díaz se decidió a ponerse uno, al igual que sus hijas. «Es la primera vez que me lo voy a poner. He pasado, he visto que estaban poniendo los pañuelos y nos hemos animado». Ella cree que la ciudad es aún un poco reacia a salir de casa con aires de otros tiempos. «No es mala idea, alguna vez será», dice mientras Jaime le enseña a colocarse el turbante.

Fátima se va quedando con los pliegues y vueltas que hay que darle a la tela porque no falta a Almossassa. Para ella es la «mejor fiesta». «Me encanta el ambiente, que se celebre el origen de Badajoz y los dulces árabes», aseguraba después de pasar por el taller de alfarería y ver las exhibiciones de cetrería. Las hay de nuevo este domingo en los Jardines de la Galera a las 13 horas y junto al Museo Arqueológico a las 18 y las 20 horas.

El Ayuntamiento anima a los pacenses a integrarse en la fiesta a través de la indumentaria con el objetivo de que esta siga creciendo. Hace seis años que logró el título de Fiesta de Interés Turístico Regional y pretenden darle otro impulso. Este año, por ejemplo, se ha vuelto a apostar por la obra de teatro del viernes por la tarde. Pero quieren darle un giro más, sin llegar a crear un segundo Carnaval. No se trata de que los pacenses se disfracen de nuevo, sino que aporten un aire árabe para conmemorar la fundación árabe de Badajoz.

Ampliar Paco y Noelia, vestidos con unas chilabas compradas en Marruecos, fueron de los pocos pacenses llegados como árabes desde casa. Casimiro Moreno

Vestida como a diario, pero con la satisfacción de haber sido elegida la favorita del emir en una de sus primeras ediciones paseaba ayer Mercedes Campos. Ella participó en las obras de teatro de aficionados y participó en el concurso de belleza con la murga de Marwan. En su móvil guarda las fotos de ella misma montada en una parihuela ataviada como una princesa mora.

Ese concurso formó parte del programa en sus primeras ediciones y dejó de organizarse hace años. Pero Fátima lo comentaba ayer junto a sus hijos, quienes no apartaban los ojos del enorme cerdo ensartado que se puede ver en uno de los puestos de gastronomía. Ese animal a punto de ser rebanado es una de las grandes atracciones de esta edición. Todo el que pasa se queda mirando cómo la presa da vueltas sobre las brasas.

Ampliar Mercedes Campos con sus hijos se hacen una foto delante del plato estrella de la fiesta, el cerdo asado. Casimiro Moreno

20 jamones asados al día

En la mayoría de los puestos de comida, el cerdo es el rey. En este, en el de salchichas alemanas que esperan el turno a ser devoradas en la parrilla y en el de Bocadillo Medieval, que llega desde Oropesa del Mar. Ahí tienen previsto vender entre 15 y 20 jamones de cerdo cada día de la fiesta.

Más árabes son los dulces de miel y frutos secos que vende Jawad, español nacido en Marruecos, que no falta ni un solo año a Almossassa. De él es el té moruno que muchos pacenses prueban en esta fiesta y que, por 2,50 euros, te entrega también el vaso. En su inscripción se puede leer 'bienvenidos', que es como él dice sentirse edición tras edición.

Cada año trae de su obrador, en León capital, los pasteles que saben a Marruecos. Su experiencia es que la fiesta mejora cada año y que cada edición se supera en público. Recorre muchos mercados por toda España y dice que este es el único que siempre inaugura el alcalde, lo que considera que da empaque a los actos. Él lo recibe sirviendo el té moruno de una tetera que sube y baja con maestría.

Ampliar Una mujer sirve té en el puesto de Jawad. Casimiro Moreno

A Almossassa, de todas formas, no solo se va a comer y beber. A última hora de la tarde tuvo lugar el concierto de la Banda Municipal que alternó pasodobles con un intermedio árabe y una marcha oriental en la Galera. El pasacalles nocturno Danza de Luz dio después paso a una noche llena de diversión en torno al mercado y los bares.

Este domingo hay previstas más actividades. A las 10.30 horas comienza la visita guiada 'De los Marwan a los almohades', que enseñará los elementos de la Alcazaba según las diversas etapas de su construcción. Durará unos 90 minutos, pero es necesaria inscripción previa. Así que quienes no se hayan inscrito pueden acercarse a las 12 horas al taller de danza árabe en los jardines de la Alcazaba. El cuentacuentos será a la misma hora en los jardines de la Galera. A las 13.30 horas está previsto que la Galera acoja el concierto árabe.

Por la tarde se podrá disfrutar del mercado árabe, que a las 23 horas, cerrará y, con ello, habrá terminado una edición de la fiesta que conmemora la fundación de Badajoz.