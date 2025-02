El pacense que usó su Porsche para sacar coches de Paiporta

J. López-Lago Miércoles, 20 de noviembre 2024, 21:10 Comenta Compartir

A Luis Santos le encantan los coches deportivos y las motos. Pero lo que mejor le ha venido durante su viaje a Valencia ha sido ... el todoterreno, en su caso no un vehículo cualquiera sino un Porsche Cayenne de más de 400 caballos de potencia. Este motor ha facilitado su tarea en Paiporta, una de las zonas más afectadas por la Dana en Valencia, donde ha estado seis días, principalmente ayudando a sacar coches de los garajes. «Entre los amigos pusimos 50 euros cada uno y llené el coche de cosas que se necesitaban y la llevé a Massanassa. Fui con un amigo para dos días, pero vi todo el trabajo que había que hacer y yo me quedé seis. La mayor parte del tiempo estuve en Paiporta, donde me encontré con un chaval, seis bomberos voluntarios de Madrid, un paracaidista y un enfermero. Con un 4x4 Rav4 intentaban sacar coches de los garajes, pero no siempre podían, por eso con mi todoterreno, que lo tengo preparado y tiene más motor, conseguimos ir sacando coches de algunas plantas que estaban dos y tres niveles bajo el suelo, donde había mucho barro, no había luz y encima en cada giro algunos coches que remolcabas se cruzaban, así que ha sido un trabajo duro, pero había que hacerlo aunque tardaras una hora con cada coche. Unas veces remolcaba y otras empujaba con la parte delantera», describe este extremeño que tiene una empresa de refrigeración en Badajoz.

Ampliar El grupo al que se unió el extremeño en Paiporta (Valencia). HOY En su opinión, aún queda mucho trabajo por hacer en los garajes de muchos pueblos de Valencia y Luis Santos sigue en contacto con el grupo de voluntarios llegados de otras partes de España con los que ha trabajado codo con codo, por lo que no descarta volver.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión