Un pacense pierde 7.500 euros porque el Ayuntamiento no le tramitó una subvención

Una empresa de Badajoz ha dejado de percibir los 7.500 euros que la Junta de Extremadura ofrecía para fomentar el autoempleo porque el Ayuntamiento ... de Badajoz no se la tramitó.

Así lo denuncia el promotor de Amymanera.com, una marca local dedicada a la producción artesanal de calzado. Éste ha enviado un burofax al alcalde, Ignacio Gragera, con fecha del 19 de julio y otro escrito en octubre por registro, sin haber recibido respuesta.

En esas misivas, el empresario muestra su «más sincero malestar, desilusión y absoluto desamparo con el servicio de emprendimiento, empleo y formación del Ayuntamiento de Badajoz, en concreto, con el programa Badajoz Emprende».

El ahora alcalde, Ignacio Gragera, presentó la segunda edición de este proyecto en junio de 2020, cuando era delegado de Desarrollo Económico. El objetivo de la iniciativa era prestar asesoramiento gratuito a nuevos autónomos y emprendedores.

El objetivo del programa era crear tejido empresarial, riqueza y empleo en la ciudad. El Ayuntamiento sacó a concurso la gestión y lo adjudicó a BussinessInFact.

La empresa pacense Amymanera.com contactó con el Ayuntamiento en enero de 2022 y le concedieron un técnico municipal quien, a su vez, le designó a otra persona de la subcontrata. El objetivo de ese contacto era que el Ayuntamiento le gestionara la subvención al autoempleo, dado que entre las atribuciones promocionadas por el programa Badajoz Emprende estaba la solicitud de subvenciones. Esta ayuda es de concesión directa y, por las características del negocio y el emprendedor, tenía derecho a 7.500 euros.

«Después de dos largos meses elaborando el plan de empresa, presentarlo y ser aprobado, (en el servicio municipal) nos ofrecen gestionarnos el alta como autónomos a la que accedimos encantados y con estas acciones ya estaba completo» para solicitar la subvención, explica el emprendedor Santiago Santano en la carta dirigida al alcalde.

Cuando empezaron a pasar las semanas una vez que todo estaba entregado y no le avisaban, se dirigió de nuevo al servicio municipal en julio.

El empresario contactó con el funcionario municipal, quien le explicó que la subcontrata había cambiado de técnico. Al día siguiente, ese nuevo técnico les informa de que «no está presentada ninguna documentación para solicitar la subvención». Vuelven a llamar al funcionario municipal, quien les contesta: «no sé qué ha pasado, pero no está presentada la solicitud de la subvención». Añade que ya no podía hacerse nada más allá de poner una queja. «¿Queja? –se pregunta Santano en el escrito dirigido al alcalde– esa subvención era el empuje para nuestro proyecto Amymanera.com».

El 19 de julio, menos de una semana después de saber que el Ayuntamiento no había tramitado la petición de la subvención, se dirigieron al alcalde por primera vez en un burofax.

Pero Gragera no ha respondido ni a este primer escrito ni a otro registrado en el Consistorio en octubre. Nadie del Ayuntamiento se ha puesto en comunicación con este emprendedor desde entonces. «Es absolutamente lamentable e indignante la desidia y dejación de funciones por parte del Consistorio que preside, dejando en el limbo la responsabilidad que les compete ante daños y perjuicios con ciudadanos que intentan iniciar un proyecto empresarial y contribuir al desarrollo económico de nuestra ciudad».

El emprendedor ya ha presentado una reclamación en el Ayuntamiento.

Por su parte, el Ayuntamiento y la empresa se acusan mutuamente de ser los responsables de gestionar la subvención que este empresario no ha cobrado y a la que tenía derecho.

Por un lado, desde el Ayuntamiento afirman que la empresa BussinesInFact no prestó todos los servicios contratados para el programa Badajoz Emprende y que rompió el acuerdo hace meses. Así lo explica la concejala de Comercio, Lara Montero de Espinosa. «Después de comprobar el Ayuntamiento que había una serie de deficiencias que tenían que cumplir, según los pliegos, no se le pagaron unas facturas», señala. Ante esta situación, la empresa denuncia al Consistorio. «El Ayuntamiento ganó el juicio porque se demuestra que no ha cumplido las funciones. A día de hoy, la empresa tiene que justificar que han cumplido las funciones del contrato para poder cobrar, pero todavía no lo han justificado».

Por otro lado, la concejala señala que «la asistencia técnica es la que se encarga de gestionar las ayudas y es la asistencia técnica la responsable de gestionar todo con las empresas que deciden solicitar la ayuda. «No consta en el Ayuntamiento que Amymanera hayan solicitado la ayuda», indica la edil.

«La empresa BussinesInFact comunica al Ayuntamiento que Amymanera.com no ha entregado la documentación para poder solicitar la ayuda», dice la concejala, quien recuerda que es la empresa la responsable de que «se haya llevado a cabo todo el proceso de la subvención».

En cambio, la empresa niega que sea su responsabilidad, afirma que su labor era la de asesoramiento y no la tramitación de subvenciones. Esta tarea, inciden, debe ser del Ayuntamiento, el emprendedor o su asesoría. BussinesInFact asegura que ellos han prestado el servicio hasta el final del contrato, pero que el Ayuntamiento les adeuda unos 30.000 euros, una cantidad que ha hecho que la empresa sea inviable y le aboque al cese de actividad.