El pacense Félix Méndez gana el premio de fotografía Ciudad de Badajoz En novela la victoria fue para Rosario Amills Bibiloni y el escultura para Verónica Martínez

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 17 de octubre 2025, 22:43 Comenta Compartir

Félix Méndez ha logrado el primer premio de la 12 edición del premio Ciudad de Badajoz de fotografía. El pacense es el artista local que tuvo mayor reconocimiento en la gala celebrada este viernes en la antigua iglesia de Santa Catalina. Además de fotografía se entregaron galardones a las categorías de música, pintura, escultura, periodismo, novela y poesía. En total, a todas las disciplinas, se han presentado más de 1.500 aspirantes.

Méndez logra este reconocimiento gracias a la fotografía 'Mirando al mar' con un premio de 5.000 euros. El segundo premio fue para 'Faith Amid Genocide', la imagen de Abdelrman Alkahlout, de Turquía, que logra 2.500 euros seguido por Manuel Ponce con 'Qué tortura' (1.500 euros).

En la entrega de galardones el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, resaltó el empuje cultural de Badajoz «con toda la genialidad y el potencial que una ciudad que ha atesorado durante siglos, aprendiendo mucho, sumando de todos, mejorando cada día la experiencia de una Badajoz que hace de la cultura su bandera más preciada y la que más alto ondea».

«La generosidad de la cultura convierte a nuestro pequeño mundo en un formidable escaparate de talento, arte y libertad» continuó Gragera en su intervención que concluyó con la promesa de seguir promocionando la cultura. «Este es nuestro compromiso, esta nuestra aspiración: seguir generando y defendiendo la cultura como el bien más preciado que una ciudad y quienes conviven en ella pueden tener, pero no para guardar celosamente, sino para ponerlo al alcance de todos, para compartirlo, para que todos puedan obtener los beneficios a los sentidos y al alma que proporciona la cultura».

Novela premia a Amills

El premio en novela fue para 'Todo el mundo es sabio hasta que se sienta a escribir', una obra de Rosario Amills Bibiloni (alias Roser Amills), de Mallorca, que recibirá 18.000 euros.

'Los cantos rotos', de Juan José Vélez Otero, se impuso en la categoría de poesía, que está premiada con 9.000 euros. El autor, de Sanlúcar de Barrameda, es la primera vez que es premiado en el certamen pacense.

En la categoría de periodismo se premió a dos escritores madrileños. Daniel Ramírez con 'El asesinato de López de la Calle y su paraguas rojo de la libertad' (4.000 euros). El segundo galardón, con 2.000 euros, fue para 'El campo de concentración de los que nunca pudieron subir al 47', de Orfeo Suárez.

Unity Enzo, de Verónica Martínez, fue la obra premiada en escultura con 9.500 euros. En pintura el primer premio fue para Araceli Parra (5.000 euros), el segundo para Ana Pavón (4.000 euros) y el tercero para Almudena Lobera (3.000 euros).

Finalmente en música el primer premio recayó en Eduardo Nogueroles, de Valencia, con 'Badajoz en la voz' que recibirá 4.000 euros. El segundo puesto fue para 'Flamenqueando', de Gaspar Genovés, también de Valencia.