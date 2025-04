Opiniones divididas sobre el nuevo carril que modifica el tráfico en el centro de Badajoz

Ahora mismo llegar al final de la avenida de Huelva conduciendo y girar a la derecha es una sensación parecida a tirarse por un ... tobogán sin ver el suelo. En esta céntrica intersección situada frente a Correos se ha habilitado un nuevo sentido de marcha y quienes prueban por primera vez lo hacen a tientas. Pese a las señales verticales, los nuevos semáforos y las marcas viales en la calzada, todavía hay despistes que acaban en susto cuando dos coches acaban frente a frente, lo cual ha ocurrido varias veces hoy. Este miércoles ha sido la primera mañana con esta novedad desde que ayer por la tarde el Ayuntamiento estrenara esta manera de circular que termina afectando a avenida de Europa y Ronda del Pilar. Y eso que hay dos agentes de Policía Local recordando que no deben invadir uno de los carriles para no encontrarse otro coche de frente. «Bastaría con hacer caso de las marcas viales del suelo», recomendaba esta mañana uno de los agentes.

De manera general el tráfico está fluyendo y la opinión que predomina es positiva. Pero tanto el agente, como tantos otros viandantes que gesticulaban explicando al de al lado esta novedad vial, han detectado un fallo. «De Ronda del Pilar llegan coches de dos carriles más un tercero de los que giran (desde Plaza de Minayo) y van todos a parar a un solo carril, ya que el otro es solo para autobús, taxi y moto, lo que causa un embudo», decía el policía, que desconoce si la decisión final será habilitar el carril especial para todo tipo de vehículos, lo cual terminaría en cualquier caso representando un contratiempo al haber justo en este tramo una parada de autobús (en la acera de enfrente a la tienda Sol), lo que bloquearía el tráfico cada vez que suba o bajen pasajeros. Por ser el primer día en que hay más tráfico, esta mañana los agentes permitían a algunos turismos circular por ese carril bus para evitar cuellos de botella.

Mientras los coches seguían su nuevo itinerario con la ayuda de los dos agentes de Policía Local, los pacenses que iban a pie iban comentando. Varios han apuntado un peligro que no debería ser tal respetando las normas. Quien viene andando por la avenida de Huelva o la avenida e Europa y se para en el semáforo frente a alguna de las esquinas del colegio General Navarro puede caer en la tentación de cruzar estando en rojo si ve que no viene ningún coche a lo lejos. Antes bastaba con comprobarlo mirando a la derecha, pero desde ahora también vienen coches por la izquierda. La opinión generalizada es que habrá que acostumbrarse. «Si hacen esto será para mejorar. Todas las cosas tienen un porqué. Poner este carril creo que es positivo porque antes había que dar la vuelta a toda la avenida o salir por la calle La Bomba», ha manifestado Paco Holguera, vecino de Badajoz que no sabía nada y se ha topado con este cambio este miércoles de repente.

Por su parte, en la oficina de Tubasa que hay lado, en la Plaza de la Libertad, han indicado que ninguna línea modificará su itinerario al habilitarse este nuevo carril.

Los taxistas no lo ven claro

Algunos taxistas no lo ven claro. En la parada de San Francisco que hay en la puerta del supermercado Día, José María González opina que la novedad vial evita el colapso como aspecto positivo. En cambio, apunta un detalle: «junto al carril bus hay un colegio (General Navarro) y a la entrada y la salida empiezan a venir padres y aparcan en doble fila. Ahora que hay un carril menos eso puede ser un problema, van a tener que poner un policía todos los días», entiende este taxista.

El otro aspecto que no ha gustado a los taxistas consultados es un cambio derivado de la habilitación del nuevo carril. Y es que, los taxis o cualquier vehículo que salgan desde la puerta del Día para recoger a un cliente, por ejemplo en Plaza de España, nada más arrancar, al final de la calle Alonso de Celada les han prohibido girar a izquierda hacia la Plaza de Minayo. La medida no parece provisional pues además de una señal portátil azul de dirección obligatoria a derecha, existe una vertical ya fija prohibiendo ese giro a izquierda, prohibición que también ha sido reflejada en el semáforo. «Esto para los taxis es un contratiempo porque recibimos muchas llamadas del Casco Antiguo y ahora tendríamos que dar un gran rodeo, ya que al salir por la calle Correos (entre Correos y el supermercado) no se permite el giro a izquierda y nos tendríamos que ir bien hasta la avenida de Colón para dar la vuelta, o si salimos por Alonso de Celada hasta la Fuente de la Constitución. Ese cambio no lo entiendo», ha señalado esta mañana Mari Ángeles Micharet, taxista desde hace tres años.