La ONCE reparte 815.000 euros en Talavera la Real

R. H. Jueves, 14 de diciembre 2023, 12:09 Comenta Compartir

El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE del miércoles 13 de diciembre ha repartido su suerte en Talavera la Real. El vendedor José Pinilla del Puerto ha repartido la suerte tras vender diez cupones agraciados del número 39615, 9 de ellos premiados con 35.000 euros cada uno, y el décimo, con las 5 cifras y la serie 038, premiado con 500.000 euros.

Pinilla del Puerto es vendedor de la ONCE desde el año 2000, y realiza su ruta de ventas en la localidad de Talavera la Real. «Ha estado muy repartido porque me muevo por todo el pueblo. El último cupón lo vendí cuando ya me iba a casa a las seis de la tarde. De no haberlo entregado, me lo hubiera quedado yo», asegurá el vendedor, que conoce a la mayoría de los agraciados, muchos de ellos clientes habituales.

Hace unos años ya dio un premio de 35.000 euros, pero nunca había repartido un premio tan importante como este, indica la ONCE en nota de prensa.

Cabe recordar que el pasado 22 de noviembre, el Cupón de la ONCE dejó 350.000 euros en Táliga y Almendral.

Además, el cupón sueldazo fin de semana de la ONCE repartió unos días antes 200.000 euros con la venta de 10 cupones en Trujillo y su comarca.

El Cupón Diario se sortea de lunes a viernes, y tiene un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; 90.000 premios de 6 euros para las dos primeras y últimas, y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.