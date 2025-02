La ONCE presenta en Badajoz una serie sobre la vida cotidiana de un grupo de amigos con discapacidad visual Titulada 'Mucho que ver', consta de once capítulos en los que se narran anécdotas y vivencias personales que llevan al espectador a conocer la realidad de una persona ciega

La ONCE ha presentado en Badajoz 'Mucho que Ver', una serie en la que un grupo de amigos ciegos o con discapacidad visual se reúne en su cafetería habitual para compartir su día a día y la realidad cotidiana. En once capítulos, los colegas cuentan anécdotas y vivencias personales que llevan al espectador a conocer la realidad de una persona ciega y a reflexionar en cómo relacionarnos con ellos y ellas, informa la organización en una nota.

La ONCE, en su trabajo por la inclusión de las personas ciegas y con discapacidad visual, lanza esta serie con el objetivo de «sensibilizar y visibilizar la necesidad de que, tanto todos los ámbitos de la ciudadanía, como las instituciones y empresas, estén concienciados acerca de cómo tratar con una persona con discapacidad visual, así como sus diferentes necesidades en su vida diaria, ya sea a la hora de desplazarse por nuestras ciudades, utilizar el transporte público, acudir a un centro sanitario, e incluso, algo tan sencillo como hacer la compra».

Al acto de presentación han acudido Fernando Iglesias, delegado de la ONCE en Extremadura; y Venancio Ortiz, presidente del Consejo Territorial. Además, también han participado Rodrigo Sánchez, técnico de rehabilitación de la ONCE, que ayuda a quienes pierden la visión a recuperar su habilidades en función de sus necesidades; y tres personas afiliadas a la ONCE: Leticia Ortiz, Nicolás Ramos y Enrique Mayo, éste último recién llegado a esta realidad.

La serie realiza un recorrido por hasta once situaciones de la vida diaria a la que se enfrentan las personas ciegas como el resto de la ciudadanía, para lograr su autonomía personal: ir al médico y saber cuándo te toca; salir a cenar y poder ver el mundo tranquilamente; utilizar el transporte público e ir donde quieres; acudir al mercado y no comprar zumo cuando quieres leche; dar un agradable paseo -si hay suerte y no se convierte en una jungla-; ir caminando acompañado de un amable viandante, aunque no querías; o estar en el trabajo y no saber quién ha llegado, se explica en la nota.

Tras ver algunos capítulos, ha tenido lugar una charla coloquio en la que el técnico de rehabilitación y las personas con discapacidad visual han contado el trabajo diario que se realiza desde los servicios sociales de la ONCE para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual proporcionándoles técnicas, estrategias y recursos que les permitan realizar las actividades cotidianas y estar totalmente integrados en la sociedad. Además, también han contado sus vivencias personales y anécdotas.

