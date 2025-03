La oleada de robos en la hostelería de Badajoz suma seis asaltos nocturnos en carnavales

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Lunes, 19 de febrero 2024, 14:19 Comenta Compartir

Dos robos en la cafetería-mesón Er Paleto Kini, un asalto el estanco de la estación de autobuses, un robo en la cafetería Lo de la Lola, otro en la cafetería de la clínica oftalmológica Sánchez Trancón y uno más en la cafetería Capitol de la avenida Ricardo Carapeto.

Esa es la lista de denuncias que tiene este lunes en su mesa la Jefatura Superior de Policía de Extremadura tras multiplicarse durante los últimos días los robos con fuerza en los establecimientos de hostelería de la ciudad.

La alerta ha saltado durante el fin de semana tras producirse cuatro robos en una sola madrugada. Uno de ellos en el estanco de la estación de autobuses, donde fue fracturada la luna exterior con un objeto contundente. De ese modo fue abierto un orificio por el que penetró un delincuente que, a pesar de hacerse varios cortes, consiguió apoderarse del dinero que había para el cambio, unos 200 euros en total.

Esa misma noche también entraron por segunda vez en el mesón Er Paleto Kini, que se encuentra a unos 150 metros del estanco. Aunque el negocio lleva días cerrado, Allí robaron los delincuentes hace dos semanas y repitieron el asalto durante la madrugada del sábado al domingo.

Ese mesón está próximo a Damián Téllez Lafuente, al igual que sucede con la cafetería de la Clínica de Oftalmología Sánchez Trancón, al otro lado de la avenida, frente al hospital Materno Infantil.

En este caso el robo se produjo a mediados de la pasada semana, también de madrugada, cuando los ladrones apalancaron la reja de una ventana para introducirse en el establecimiento, donde forzaron dos máquinas tragaperras y la caja registradora. En total, unos 7.000 euros en daños y pérdidas si se suma la recaudación a los desperfectos causados.

Esa misma madrugada también entraron en la cafetería Lo de Lola, que está frente a la estación de autobuses cuando se avanza en dirección al centro. Forzaron una persiana metálica exterior, rompieron una ventana y entraron en el local, del que sustrajeron el dinero para el cambio y el bote, unos 300 euros en total.

No muy distinto fue el robo que durante la madrugada del sábado al domingo se cometió en la cafetería Capitol de San Roque. En ese caso forzaron la reja metálica exterior y se subieron a la cadena que ataba los tiradores de las puertas de cristal hasta reventar una de las hojas. De ese modo hicieron añicos el vidrio.

Una vez dentro se apoderaron del cajón de la caja registradora y de cinco o seis cajas con bebidas alcohólicas. La responsable del local, María Luz Antúnez, valora las pérdidas en unos 2.000 euros. «Y me han dicho que también han intentado robar en el kebab que hay un poco más adelante en la avenida Ricardo Carapeto. Desde el sábado no me siento segura».

La Jefatura Superior de Policía de Extremadura ha confirmado que tiene abierta una investigación para tratar de identificar y detener a los autores de estos delitos.

