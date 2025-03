La obras de la rotonda quitarán un carril por sentido en la avenida de Elvas

Una rotonda ya construida que hay que desplazar 70 metros

El Ayuntamiento sabía desde hace tiempoque tenía que derribar la actual y construir la nueva a 70 metros, pero lo ha retrasado hasta que la construcción de viviendas en la avenida urge el cambio. Demarcación de Carreteras edificó este enlace de tráfico en 2003 siguiendo el plan general de 1977, que era el vigente entonces. El Consistorio estaba en trámites de aprobar el actual y asegura que lo comunicó a Carreteras, pero estos no lo tomaron en cuenta. Cuando los promotores comenzaron la tramitación para desarrollar el suelo de la margen sin construir vieron que la rotonda actual no coincidía con las conexiones y calles previstas en los planos. El Ayuntamiento intentó llegar a un acuerdo proponiendo una rotonda similar a la del ocho, la que existe en la salida hacia Madrid. Pero no hubo acuerdo y ahora demuelen la antigua y construyen la nueva.