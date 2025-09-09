La obra de la carretera de Sevilla se encarece en dos millones e incluirá el carril bici

Las obras de la carretera de Sevilla mantienen el final marcado el 24 de mayo de 2026. O eso es al menos lo que ... prevén los responsables de duplicar la vía a pesar de que la actuación estuvo parada más de 18 meses hasta su reactivación en abril. Lo han hecho constar en el modificado del proyecto, cuya resolución se publicó ayer lunes en el Boletín Oficial del Estado y al que se pueden presentar alegaciones.

Los cambios van a suponer un aumento del coste en dos millones sobre el precio de adjudicación, de manera que el importe total es de 28.309.304 euros. Incluye bastantes modificaciones. Algunas atienden peticiones del Ayuntamiento, como crear un carril bici que una la ciudad con la entrada de la urbanización Campomanes; de los vecinos, como dotar de una tubería de abastecimiento para las urbanizaciones de la zona; y de las necesidades que han aparecido durante la obra. Entre estas últimas, mejorar el drenaje y el firme.

Los cambios obligan a realizar expropiaciones en cuatro fincas por el trámite de urgente ocupación

La reordenación que plantean sobre el proyecto inicial va a conllevar nuevas expropiaciones que afectan a cuatro fincas distintas por el trámite de urgente ocupación. Con estas darán continuidad al camino público de Olivenza a Talavera la Real para evitar un nuevo acceso y convertir en unidireccional un tramo de 400 metros con el fin de regular los movimientos de acceso a la urbanización Los Montitos de manera más ordenada así como dotarle de acerado a su paso por la estructura sobre el arroyo San Gabriel.

Los motivos son muy variados. Durante las obras, que comenzaron en octubre de 2023, han detectado suelos blandos y zonas inundables que debían corregir; o que era necesario aumentar el grosor del firme en las siete rotondas que se van a construir, y en los carriles; y que debían evitar una afección al dominio público hidráulico del Rivillas. Todo esto provoca desplazamientos en los ejes de las rotondas 3 y 4 o elevar la rasante en 60 centímetros entre los kilómetros 3,2 y 4,60 para evitar saltos de agua en días de lluvia.

Pero, además, cuando los operarios han ido a plasmar en el terreno lo que aparecía en el proyecto han comprobado que el diseño «no tuvo en cuenta la cantidad de viviendas y accesos a parcelas colindantes» de manera que habían planteado una cota de rasante bastante superior a la del terreno natural y que no se podría llevar a cabo. Va a haber una reordenación de accesos porque hay también más parcelas de las recogidas inicialmente. Si en principio iban a hacer 50 desde la carretera N-432 y siete más a parcelas, finalmente habrá 81. Todos desde las nuevas vías de servicio; no directamente desde la carretera.

También cambian la entrada a la urbanización de los Montitos. Esta tendrá dos salidas, pero una sola entrada. Van a mejorar una parte de la N-432 que había quedado como residual, con iluminación y nuevo pavimento, y que se usa por peatones que salen y entran de estos chalés.

Además, las aceras previstas inicialmente no cumplían con los parámetros de accesibilidad y se van a ampliar hasta los 2,20 metros. Se iba a aprovechar también las ya existentes, pero finalmente las van a hacer completamente nueva porque se modifica la rasante actual de la carretera.

Igualmente, atienden la petición del Ayuntamiento de Badajoz de crear un carril bici, que irá por la margen derecha y separado por la vía de servicio hasta la entrada de Campomanes.

Agua potable

La obra va a aprovechar, por otro lado, para atender una de las reivindicaciones de los vecinos de la zona, que no tienen agua potable de la red porque no les llegan las canalizaciones. Tras reunirse con el Ayuntamiento, la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura realiza los cambios.

Estaba previsto colocar una conducción nueva desde la existente en el kilómetro 1.290 hasta el 1.890, que es la última casa situada en la margen derecha de la carretera. Pero se le va a dar continuidad hasta el kilómetro 4.500, que se identifica con la cuarta rotonda que queda a la altura de Campomanes «de manera que se pueda dar abastecimiento a estas urbanizaciones más cercanas a la ciudad de Badajoz». También mejorarán la tubería prevista por otra de mayor capacidad. Van a colocar hidrantes contra incendios.

También crearán un cruce perpendicular a la N-432 que irá en el kilómetro 1,800 para dar servicio a los negocios de la margen izquierda como Saneba.

Habrá mejoras también en el desagüe, de manera que atienden los requerimientos de la CHG y ampliarán las obras de drenaje transversal (ODT). Van a suprimir la pasarela peatonal que iban a hacer sobre el arroyo San Gabriel, aunque van a mejorar la existente. La actualización de precios incluye también las mejoras por la aparición de restos arqueológicos en el entorno de la urbanización de Campofrío, como la elaboración de una memoria y su traslado al Museo Arqueológico Provincial.

Hasta el momento ha trascendido que allí han encontrado tumbas, fragmentos de cerámica y un muro que atestigua que justo por donde pasa la carretera hubo una villa romana. Este tipo de yacimientos es común dado que estas vías de comunicación son usadas desde tiempos inmemoriales.

¿En qué consiste? Tramo del kilómetro 1,5 al 10,5. Tramo del kilómetro 1,5 al 10,5. Duplicación de calzada entre los kilómetros 1 y 4.660 de la N-432, y a partir de aquí no estará duplicada. Habrá vías de servicio con calzada en ambas márgenes y siete nuevas glorietas para acceder a las vías de servicio.

¿Por qué? Esta es una obra que lleva años pendiente. En 2015 midieron el tráfico y detectaron 18.015 vehículos y 740 pesados cada día. Se quiere reordenar el tráfico a las urbanizaciones, algunas tan pobladas como Campomanes o Los Montitos.

Transportes Las obras dependen del Ministerio porque se trata de una carretera nacional. La Demarcación de Carreteras en Extremadura se encarga de ellas. La UTE formada por Construcción Abaldo Tecnología de Firmes e Inexcon ejecuta la actuación.