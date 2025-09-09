HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 8 de septiembre, en Extremadura?
Las máquinas, en la carretera de Sevilla este lunes. HOY

La obra de la carretera de Sevilla se encarece en dos millones e incluirá el carril bici

Transportes aprueba un modificado del proyecto que atiende peticiones del Ayuntamiento y aumenta el grosor del firme en las siete rotondas

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:28

Las obras de la carretera de Sevilla mantienen el final marcado el 24 de mayo de 2026. O eso es al menos lo que ... prevén los responsables de duplicar la vía a pesar de que la actuación estuvo parada más de 18 meses hasta su reactivación en abril. Lo han hecho constar en el modificado del proyecto, cuya resolución se publicó ayer lunes en el Boletín Oficial del Estado y al que se pueden presentar alegaciones.

