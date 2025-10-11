La obra del Campillo cambiará el tráfico en el Casco Antiguo de Badajoz esta semana

La obra de urbanización del Campillo cambiará el tráfico en el Casco Antiguo esta semana. Durante cuatro días la calle Concepción Arenal quedará cortada para ... instalar el nuevo sistema de tuberías en esta zona del centro.

Tras numerosos retrasos y una obra suspendida por la dureza del terreno, este mes de julio las máquinas volvieron al Campillo. En este caso la empresa adjudicataria ha podido abrir las zanjas necesarias para colocar la red de saneamiento que ya está terminada en el solar vallado. Sin embargo la renovación de tuberías también afecta a otras calles cercanas y ahora los trabajos se van a centrar en estos enlaces.

En concreto la obra se va a trasladar a la calle San Lorenzo donde se cambiarán las tuberías y se preparará el suelo para ser plataforma única. Para ello el Ayuntamiento cortará al tráfico la calle Concepción Arenal desde el martes 14 de octubre hasta el viernes 17. Los coches que suban a esta zona desde Eugenio Hermoso serán desviados por un tramo de Bravo Murillo y Benegas, que cambiarán de dirección estos días para ser de subida.

Accesos al parking de Santa María

El cambio de tráfico es necesario para dar entrada a los vecinos de la zona más alta del Casco Antiguo, pero también para acceder al parking de Santa María, el único que hay en la zona monumental y que es muy importante para funcionarios y trabajadores que se desplazan a la zona. Actualmente está cortada la plaza de San José y también parte de la calle San Pedro de Alcántara, lo que ya complica el tráfico en el barrio. Además impide llegar al aparcamiento municipal desde la plaza de San José. Con el cambio de dirección de Bravo Murillo y parte de Benegas los conductores podrán llegar al parking por la entrada de Soto Mancera.

El concejal de Urbanismo del Consistorio pacense, Carlos Urueña, explica que comenzarán a instalar las tuberías en la calle San Lorenzo en la parte más baja, el enlace con Concepción Arenal, para luego ir subiendo. Al tratarse de una calle muy estrecha irán trabajando en tramos pequeños, de 15 o 20 metros, para colocar las nuevas tuberías e ir tapando con hormigón para que sea practicable la calle. Posteriormente el suelo de hormigón será cubierto en plataforma única.

Posteriormente el cambio de saneamiento y suelo pasará a la calle Brocense y a la nueva calle que se va a crear dentro de la urbanización.

Los trabajos de urbanización durarán unos diez meses, es decir, que deberían terminar entre mayo y junio de 2026. Además de las nuevas tuberías se van a instalar el resto de suministros, incluido el sistema eléctrico. Además quedarán dos zonas reservadas como futuras plazas públicas.

Plazas sin urbanizar aún

Urueña explica que no se urbanizarán las plazas por el momento porque el suelo o los elementos que instalen podrían dañarse en las obras posteriores. «Son plazas con desnivel y hay que esperar a las edificaciones para ver cómo quedan».

Una de las plazas de este proyecto contará con un suelo del siglo X que apareció en la excavación arqueológica de la parcela y que así quedará expuesto al público.

La urbanización del Campillo, sin embargo, solo es un primer paso. La intención del Ayuntamiento de Badajoz es edificar una treintena de viviendas unifamiliares en este terreno de 5.700 metros cuadrados frente a la torre de Espantaperros.

Se trata de un proyecto tiene 25 años de recorrido y que ha pasado por muchos obstáculos y retrasos. El último problema se presentó hace dos años cuando también entraron las máquinas, pero se marcharon unos meses después. La empresa adjudicataria dijo entonces que el suelo era demasiado duro para poder perforar.

El Consistorio pacense tuvo que anular el contrato y sacar la obra de nuevo a concurso por un importe superior. En esta segunda oportunidad la urbanización se ha encargado a Gévora Construcciones por 2,5 millones de euros, 400.000 euros más que la última adjudicación.