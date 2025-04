Feria del Libro de Badajoz: Carme Chaparro: «Nunca había escrito sobre sexo porque me daba vergüenza que me leyera mi madre»

A Carme Chaparro le vino la inspiración planchando y aunque suena poco prosaico le dio pie para construir a un asesino que copia las grandes ... torturas de la historia de la humanidad. Desde la ejecución del malvado Craso (el hombre que puso el dinero para que Julio César llegara al poder en Roma) al que le achicharraron la garganta con oro líquido, a la crueldad con la que mataron a la filósofa y matemática Hipatia de Alejandría, despellejada con conchas marinas.

La periodista y escritora, que es hija de una emigrante de Zalamea de la Serena que marchó a Barcelona cuando se quedó huérfana, ha presentado este jueves en la Feria del Libro de Badajoz su última novela 'No decepciones a tu padre'. Sin paños calientes, el libro arranca revisando estas dos ejecuciones que están en los anales de los siglos por su crueldad.

«Es una novela que impacta desde la primera línea. Al final de lo que se trata es de atrapar al lector, de hacer que quiera seguir pasando páginas y que se sumerja en el universo de los personajes y las historias. Y empieza muy fuerte». Tanto que ella misma se vio superada durante el proceso de documentación para escribir el libro. «A lo largo de la historia, se ha torturado por poder y para que sirviera de ejemplo, pero también por placer y comprobar cómo la inteligencia humana se ha puesto al servicio de la tortura y cómo podía hacer mucho daño en un larguísimo periodo de tiempo, me ha removido mucho las tripas».

Con 'No decepciones a tu padre', la autora, que se ha ganado un destacado puesto en el género de la novela negra, pone ante su mayor desafío a Ana Arén, la inspectora de homicidios de sus dos primeras novelas: 'No soy un monstruo' (que le valió el premio Primavera de Novela en 2017) y 'La química del odio' (2018).

Sacar adelante las 500 páginas de este libro no la ha dejado indemne, porque la periodista escribe, como los actores del método Stanislavsky, sintiendo como lo hacen cada uno de sus personajes. «Lo paso muy mal emocionalmente cuando escribo porque yo lo que quiero sentir todo para que el lector luego lo sienta, pero también me salen muchos ramalazos de humor».

Investigación policial, asesinatos cruentos, humor y, por primera vez, también sexo. «Yo nunca me había atrevido a escribir sobre sexo porque me daba vergüenza que me leyera mi madre. Pero en este libro quería darle una alegría para el cuerpo a la protagonista y tiene una secuencia bastante intensa de sexo con un tío guapísimo».

Sobre cómo se ha tomado su madre la escena, la periodista contesta que cuando alguna vecina o amiga le dice que tiene pendiente leer el libro de su hija, «les advierte de que es un poco pornográfico». A ella, no le molesta, al contrario cree que sus lectores agradecen ese desahogo en medio un trama que retrata lo más sórdido de la sociedad, con buenas dosis de realidad.

Y es que la autora no puede desprenderse de lo que es, periodista, cuando se pone a escribir. De ahí que la vocación la traslade en su novela en forma de denuncia social, en este caso, de la prostitución, una mafia que, recuerda, es la tercera más rentable del mundo, por detrás de la de las drogas y el tráfico de armas, y también de homenaje a las víctimas que, puntualiza, «el 90% no son prostitutas, sino mujeres prostituidas».