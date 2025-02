El nuevo parking del Universitario de Badajoz abrirá al público a mediados de mayo

Desde las nueve de la mañana de ayer las vallas que impedían el acceso al aparcamiento ubicado en el antiguo helipuerto del Hospital Universitario de ... Badajoz fueron retiradas para que este ya quede abierto al público.

Una acción que pilló por sorpresa a José Luis Morera, que llegó desde su pueblo, Valverde de Leganés, a su consulta habitual con uno de los especialistas que le atiende a menudo.

Este usuario confiesa que teme venir al hospital porque aparcar es muy complicado. «Suelo venir con mucho tiempo y espero a que algún coche se vaya para poder estacionar lo más cerca posible», cuenta.

Sus intenciones ayer fueron las mismas, pero al llegar vio el nuevo aparcamiento, el más pequeño de los dos que se han creado, ya estaba abierto. «Tenía la cita a las once y media, cuando he llegado aún había pocos coches en el nuevo parking y me he llevado una alegría», afirmó.

En un primer momento dudó en aparcar su coche en este nuevo espacio. «He estado averiguando si estos aparcamientos son de pago, porque se ha especulado mucho con eso. Menos mal que no es así porque esto es un servicio público», zanjó.

Las 180 plazas de este nuevo espacio no son suficientes para resolver el problema de espacio al que desde hace años se enfrentan los pacientes y trabajadores del hospital. Por eso, los usuarios piden que abran ya el segundo aparcamiento con el que ahora cuenta el hospital.

Este espacio es mucho mayor que el del helipuerto, y cuenta con 780 plazas, que se han habilitado en un terreno que había frente a la explanada de la facultad de Ingenierías, que está terminado desde hace meses pero aún está cerrado al público.

Un parking que los usuarios llevan esperando desde hace un año y que, según ha asegurado a HOY la consejería de Salud, podrá utilizarse a lo largo de la segunda quincena del mes de mayo.

«Lo que necesitamos es que abran el parking nuevo, que es mucho más amplio y muy necesario», comentaba Victoria Viera que trabaja en el hospital.

Para ella, las 180 plazas que se han habilitado en el helipuerto no solucionan el problema al que se enfrentan las personas que a diario acuden a consulta.

«Desde la ventana de mi oficina veo este aparcamiento. A las nueve de la mañana le han retirado las vallas y en apenas dos horas se ha llenado», subrayaba Viera, que estaba emocionada con el nuevo aparcamiento.

En esto mismo coincide Miguel González, que fue a su cita médica. «Lo lógico es que ya hubieran abierto el otro aparcamiento. Es más amplio y por tanto más necesario porque con esto solo no es suficiente, el problema sigue estando ahí», contaba convencido de que aún con las 780 plazas no será suficiente. «Lo que necesitamos es un subterráneo, que es lo que se barajó en un principio», zanjó.

Para él, como para el resto de los usuarios el número de plazas creadas no son suficientes para un hospital de referencia en la región, al que a diario acuden centenares de personas a consultas y a trabajar.

Pese a ello, muchos de estos pacientes ayer fue mucho más sencillo aparcar, al menos para Antonio Cortés que venía junto a su familia desde Cabeza del Buey. «Gracias a que hoy ya funciona este nuevo espacio no vamos a llegar tarde a la cita. Ha sido llegar y aparcar y eso normalmente es imposible», dicen.

Una explanada que sustituye la que había hace unos años para los helicópteros, y que a José Luis Morera le parece esencial. «Ha quedado muy bonito, este llano estaba muy feo. Pero lo importante es el servicio que presta, que hacía mucha falta».

Contenta estaba también Virginia Asenjo, que iba al hospital para hacerse una radiografía y le ha alegrado mucho poder estacionar su vehículo justo a la entrada del edificio.

Para los padres de Choni Domínguez también fue mucho más cómodo acudir ayer al médico. «Son mayores, y normalmente les tenía que dejar en la entrada para poder alejarme y aparcar. Hoy ha sido muy cómodo porque hemos aparcado justo en la puerta», contaba.

Miguel González suele ir en autobús o en taxi. Él vive en Badajoz, por lo que le resulta más cómodo coger el transporte público que buscar aparcamiento, pero ayer decidió ir con su coche. «Hacía mucha falta este espacio. Hoy se puede aparcar porque la mayoría de las personas que vienen no saben que ya está habilitado», sentenció.

Mejorar los existentes

Con los dos aparcamientos abiertos el hospital dispondrá de 960 nuevas plazas que podrán utilizar tanto pacientes como trabajadores, pero para Miguel González no es suficiente. «Tener dos explanadas alquitranadas para dejar los vehículos no es suficiente. Lo lógico es que adecenten el antiguo campo de fútbol, que está frente a la facultad de Medicina», explica.

Este espacio que es de tierra es el que se ha estado utilizando hasta ahora como aparcamiento y deja muchos problemas, sobre todo en invierno, a causa de las lluvias que dificultan los accesos por el barro.

Además muchos de los usuarios se quejan porque la asociación de desempleados (Adeba) cobra un tique a todos los pacientes y trabajadores que durante la mañana acuden a las consultas.

Pero este no es el único espacio de tierra con el que cuenta el recinto, pues junto al estacionamiento del antiguo helipuerto, hay otra zona sin asfaltar dedicada a los vehículos. «Eso está de pena. Hay muchos hoyos y se forma un barrizal cada vez que llueve. No debería estar así, aquí vienen personas mayores y con problemas de movilidad», explica Viera que también se suma a la petición y reclama la tardanza en la apertura del nuevo parking, que estaba prevista en 2023.

La necesidad de estos nuevos espacios viene desde porque se eliminaron los que había para construir la nueva facultad.

De los 784 estacionamientos del nuevo parking 16 serán para personas de movilidad reducida y 25 contarán con puntos de carga para coches eléctricos. Quedará pendiente la construcción de un enlace entre la nueva rotonda que da entrada al aparcamiento y la avenida de Elvas, por lo que de momento solo tendrá un único acceso desde el propio hospital.