Un nuevo Ortega y Muñoz para el Meiac

Los muros de piedra seca, los caminos y los árboles son los elementos que Ortega y Muñoz comenzó pintando en sus lienzos de naturaleza, y ... son los que se aprecian en 'Paisaje de los montones de piedra', el cuadro que un donante anónimo ha regalado al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac).

«Se trata de un cuadro muy importante para el museo porque pertenece a la década de los años 50, donde el pintor ya va modificando su lenguaje y empieza a aparecer los elementos que utilizará hasta los 70. Este tipo de pintura marca el límite entre lo figurativo y lo abstracto y pertenece a su periodo de madurez», explica la directora del Meiac, Catalina Pulido. Añade que pese a que el pintor de San Vicente de Alcántara comenzó con pintura figurativa, evolucionó hasta ser reconocido como un pintor paisajista. «Él comenzó pintando de manera autodidacta en 1920, y lo hace hacía una síntesis del paisaje, pero estos elementos son los que consolida en los años 50».

60 piezas

Precisamente las obras de la primera etapa del artista son las que predominan en el museo, que tiene representada la vida de Ortega y Muñoz a través de 60 de sus lienzos. «Casi todo lo que tenemos de él es de la década de los años 40 y 50, sobre todo pintura figurativa», subraya Pulido, que celebra haber recibido esta donación.

Aunque hasta hace unas semanas no se presentó el lienzo al público, este se encuentra en el museo desde diciembre, cuando lo recogieron los trabajadores de la institución

Ellos sí son conocedores de la identidad de la persona que donó la obra, que es de carácter privado. «El anonimato es a nivel de comunicación pública. Nosotros siempre tenemos contacto con el donante», afirma Catalina.

Para que una operación como esta se lleve a cabo, no solo debe haber interés por parte de la persona que cede la obra, también tiene que tenerlo la entidad que lo recibe.

Inauguración

En este sentido, Pulido recuerda que cuando se inauguró el Meiac, se adquirieron varias piezas de Ortega y Muñoz, ya que el museo siempre lo ha considerado como una de las figuras principales del arte en la región.

Años más tarde, y tras varios contactos con la familia del artista, el museo compró algo más de una veintena de piezas.

A esta cifra se suman los 35 lienzos que se adquirieron de manera independiente en el año 2004, cuando se creó la Fundación Ortega y Muñoz.

«Tenemos cuadros de cuando comenzó a pintar siendo adolescente en 1910 hasta la década de los 40. Es decir, de las cuatro primeras décadas de su carrera, pero de los años 50 es del que menos piezas teníamos», matiza.

Tras el interés del donante, la Junta llevó a cabo una valoración de la obra para determinar su estado y su importancia. «Ha sido muy rápido porque con nosotros contactaron en octubre y la obra ya se puede visitar, había interés firme del donante. El lienzo estaba en buenas condiciones y eso ha hecho que todo vaya más fácil», argumentaba ayer la directora.

Cabe destacar que aunque la pintura 'Paisaje de los montones de piedra' está inspirada en Extremadura, no se corresponde con ningún paisaje en concreto. «Los paisajes de su pintura no son una copia directa del natural, son tamizados con su propio conocimiento. Él percibe el paisaje y lo desarrolla según él lo entiende», explica Pulido, que cuenta que los parajes de los lienzos de Ortega y Muñoz no son una copia directa del natural. «Son paisajes mentales, aunque tiene referencias muy evidentes».

'Paisaje de los Montes de piedra' fue pintado en 1950, cuando después de viajar por Europa regresó a Valencia de Alcántara.

En esta pintura aún hay restos de tonos azules en el cielo, algo que va desapareciendo en los paisajes que dibuja en épocas posteriores, cuando abandona los colores fuertes para centrarse en los ocres y tonos tierra, ya que la estructura de sus lienzos el punto de horizonte está muy alto, de manera que el espectador lo que ve es tierra y no ve aire. «Esto da la oportunidad de meterse directamente en ese espacio».

La importancia que tiene para el museo tener esta pieza también está en que ya estuvo en las dos primera muestras que se hicieron en Cáceres y Badajoz sobre el artista. Además fue expuesta también en la Bienal de Venecia.

'Paisaje de los montones de piedra' ya se exhibió en el año 2004, cuando se creó la Fundación Ortega y Muñoz.

Este paisaje, que puede ser cualquiera de los que se observan en Extremadura, es desde hace unas semanas una pieza más de las 4.000 que tiene este museo. Por el momento estará expuesta en una de sus salas para darla a conocer entre el público, y la intención de la directora del Meiac es que esté al menos un año. «Lo suyo es que vaya rotando, Ahora está expuesta junto a otras del artista, pero al ser parte de la colección permanente del museo las vamos combinado. Es una manera de dinamizar el museo», subraya.

Con esta obra se consolida la parte que el Meiac dedica a los artistas históricos de la región, que el museo trabaja para poner en valor.