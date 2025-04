Hacía tres años que el artista que se dio a conocer en el Desván del Duende no se subía a los escenarios que lo vieron ... nacer, aquí en Badajoz. Josele Díez, (Zafra, 1978), más conocido como Duende Josele, ofrece hoy un concierto a las 21.00 horas en el teatro López de Ayala, donde interpretará nuevos temas y hará un repaso por su primera década de carrera en solitario.

–Vuelve a Badajoz, aquí están los escenarios que le vieron crecer como artista, ¿qué siente?

–Volver a Badajoz siempre es motivo de alegría pero también de responsabilidad porque sientes que cantas para tu gente. Pero estoy muy feliz porque hacía tres años que no cantaba en Badajoz con la banda, así que tengo muchas ganas.

–No es un concierto más, esta celebrando sus diez años de carrera en solitario, ¿qué verá el público?

–Es una celebración. Cumplo una década como Duende Josele y eso me ha llevado a estar un año y medio trabajando en un disco del que he lanzado tres singles, en los que colaboran conmigo artistas como Ariel Rot, el Kanka o La Pegatina. Pero en el concierto también haré un recorrido por mis canciones más conocidas. Estoy muy contento con lo que tenemos preparado, espero que la gente también.

–¿En un concierto tan importante no va a haber sorpresas?

–Claro. Hay canciones que se tocarán por primera vez en Badajoz , pero la sorpresa es que cerraré el concierto cantando con un buen amigo, que no puedo revelar quién es.

–Esta gira también ha dado lugar a un disco 'Amigos y Maestros', ¿de qué habla?

–En el nuevo disco hay crítica social, amor, amistad... Hablo sobre las cosas que me emocionan y me inspiran, pero también de las que no puedo ver, lo que me duele del mundo.

–¿Y qué le duele a Duende Josele del mundo?

–Desde que empecé mi carrera musical ya me dolían muchas cosas, y me siguen doliendo. Las injusticias de sistemas políticos con los que no estoy de acuerdo, las personas que sufren. Me duele cómo funciona el mundo a veces, donde tanto tienes, tanto vales. Casi todos los artistas estamos en desacuerdo con el mundo.

–Los últimos años ha viajado por América. ¿Esto influye de alguna manera en este trabajo?

–Siempre he tenido presente las cumbias, las rancheras y los tangos. Estar allí para mí ha supuesto un aprendizaje y creo que en este nuevo disco eso se ve claramente, hay una pasión hacia América. Hay amigos que cantan conmigo de Colombia, Brasil. Y todo es resultado de la experiencia que me ha dado el viajar.

–¿Por qué le ha puesto a su nuevo trabajo 'Amigos y maestros'?

–Porque me rodeo de ellos. El nuevo disco tiene 31 canciones, algunas de ellas remasterizadas en las que canto con artistas como Pasión Vega o José Mercé. Para mí, ellos son amigos y maestros. Intento que sean ambas cosas porque te enseñan, pero también aprenden contigo.

–No es un disco solo de canciones...

–Claro que no, es un triple disco, también hay poemas. Lo hemos hecho en vinilo, en libro y en digital para estar también en las plataformas.

–¿Por qué un disco ahora que todo son plataformas?

–Para mí era importante hacerlo. Todo el mundo me está diciendo que nunca había visto algo tan grande, yo nunca imaginé hacer un trabajo de estas características, pero parece ser que el tiempo consigue que los sueños se cumplan, y me parece muy importante haber podido hacer el disco en formatos muy distintos.

–No solo canta, también escribe sus propias letras. ¿Dónde se inspira?

–Tengo un rincón que para mí es mi lugar seguro, y es donde haya una fuente. El agua es inspiradora, pero gran parte también viene de Zafra, que es mi pueblo. Las letras me vienen dadas soy bastante caótico con lo que hago, pero un paseo por el campo, ver a dos personas despidiéndose en la calle o una señora mayor cargando con bolsas para mí ya es inspirador.

–¿Tiene ahora más proyectos en mente?

–Con la banda tenemos gira por muchos puntos de España. Mérida, Madrid, Barcelona, Lanzarote... En solitario también tenemos un festival, pero hasta 2026 la agenda ya está cubierta.

–¿Es un buen momento para la música en la región?

–La música tiene que tener un apoyo que no tenemos. Nos falta gente joven, faltan ayudas, faltan locales de ensayo, falta que las instituciones paguen más y que se tome en serio nuestro oficio.