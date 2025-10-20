HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nueva cita con el Festival Internacional de Teatro

Este lunes es el turno de 'Cowboy Anatomía +', a cargo de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura

Redacción

BADAJOZ.

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Continúa el 48 Festival Internacional de Teatro de Badajoz con la representación este lunes (21.00 horas) de 'Cowboy Anatomía +', a cargo de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura. Bajo la dramaturgia y dirección de Lobo Ybáñez, está interpretada por Pedro Cruz, Jaime Santos, Alberto Madruga, Washington Nyaguthii, Ana Crespo, Patri Lozano, Elena Ambel, Inés Tiestos, Alicia Crespo, Pablo Santos, Elena Cárdenas, Joserra, Jay C. Duke, Kike y Lucía Reyes.

La obra tiene una duración de 90 minutos, con un precio de 15€ y de 10€ para personas con descuento de carné joven, pensionistas, desempleados, y miembros de FATEX y UAPEX.

'Cowboy Anatomía +' es una propuesta experimental que indaga en la construcción de la masculinidad y el cuerpo como territorio escénico a través de textos de Arrabal.

Este proyecto nace de una dramaturgia de 'La primera comunión; ceremonia pánica', de Fernando Arrabal con la intención de utilizarla como material escénico para generar una puesta en escena contemporánea.

