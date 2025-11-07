Noviembre, mes solidario del Área de Atención al Mayor

Redacción BADAJOZ. Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Área de Atención al Mayor del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del Ayuntamiento de Badajoz celebra un conjunto de iniciativas que unen cultura, actividad física, solidaridad e intergeneracionalidad con la colaboración de asociaciones y entidades locales. Bajo el lema ‘Noviembre, mes solidario’, la concejalía de Mayores ha preparado estas actividades enmarcadas en una propuesta que convierte la ciudad en un espacio compartido de participación, salud y compromiso social.

El concejal delegado, Juancho Pérez, ha destacado que cuando las personas nos demos cuenta de la importancia que tiene la solidaridad, «muchas cosas en el mundo cambiarán», ante lo que ha subrayado el espíritu que guía esta programación, con la que quieren que noviembre sea un mes en el que los mayores sean protagonistas de acciones que fortalecen la cohesión social y en el que toda la ciudadanía pueda participar activamente.

Las actividades arrancaron el 3 de noviembre con la tradicional Ruta de la Castaña, un recorrido hasta Valdebótoa que reunió a mayores y alumnado del Colegio Gabriel López Tortosa en una jornada marcada por el buen ambiente. Al día siguiente, el Centro de Mayores de Santa Marina abrió sus puertas a una nueva sesión del Club de Lectura, dedicada a la obra ‘En las horas brujas’, de Francisca Quintana Vega.

Propuestas solidarias

El Pabellón Juancho Pérez acoge hoy ‘Activos y solidarios’, una propuesta conjunta de la concejalía de Mayores y la Fundación Municipal de Deportes que se realiza con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz.

Del 10 al 21 de noviembre, se desarrollará la ‘Campaña Solidaria de la Leche’, que implicará a todos los centros de mayores en una recogida destinada al Banco de Alimentos de Badajoz.

El día 11, los mayores de la ciudad participarán en una visita a la Catedral de Badajoz enmarcada en el programa de memoria. A lo largo del mes también se celebrarán las Jornadas de Protección Civil.