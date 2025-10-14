HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un niño pasea por el lecho del río y lanza piedras aprovechando la bajada del nivel del agua. HOY

El nivel del río se mantendrá bajo varias semanas para reparar el hormigón del azud

Muchos pacenses han aprovechado el puente para pasear por el lecho del río que casi se puede cruzar en varios puntos porque hay poca agua

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Martes, 14 de octubre 2025, 07:38

El paseo por el centro del Guadiana es la nueva moda en Badajoz. Muchos pacenses han empleado el puente y el buen tiempo para cruzar ... el lecho del río. Lo hacen aprovechando que el agua marca su nivel más bajo en muchos años. Y así seguirá.

