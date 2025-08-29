Los niños aprenden el uso responsable de las nuevas tecnologías en el campamento digital de Badajoz

Miriam Rubias Viernes, 29 de agosto 2025, 20:48 | Actualizado 21:35h. Comenta Compartir

Las nuevas tecnologías son cada vez más utilizadas en edades tempranas, pero no todos los jóvenes conocen el riesgo que conlleva el uso indebido de Internet. Las cookies, la huella digital, el ciberacoso y la información falsa son algunos de los términos que los niños han aprendido en el campamento digital. Se trata de una actividad de formación presencial y gratuita dirigida a grupos de edades de entre los 9 hasta los 17 años.

Este viernes se ha organizado una jornada de puertas abiertas en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz para mostrar el aprendizaje adquirido sobre el uso seguro y responsable de la tecnología. A este evento han acudido la concejala de Juventud, Mariema Seck, el director del Parque Científico Tecnológico de Extremadura, José Luís Canito, y el director de la Escuela de Ingenierías Industriales de la UEx, José Sánchez, en cuyas instalaciones también se imparte.

La primera edición arrancó el pasado lunes y ha tenido una gran acogida entre los más jóvenes. La próxima será del 1 al 5 de septiembre. El programa se organiza en diferentes grupos de edad y todos los contenidos están diseñados para adaptarse a sus necesidades. La formadora de campamento de cibervoluntarios, Isabel Blanco, ha explicado en la jornada que los niños de 9 a 11 años aprenden mediante vídeos y juegos el uso correcto de Internet, como identificar noticias verdaderas y falsas, qué son las cookies, concienciar sobre el peligro de subir información personal. Así como información sobre el ciberacoso y publicar sin afectar o hacer daño a los demás. También utilizan plataformas como canvas y aprenden a mandar emails.

«El primer día que llegué estaba muy nerviosa porque no sabía nada y con los días he aprendido mucho», mencionaba Julia. Además ha aprendido sobre el ciberacoso, ciberbullying y aplicaciones como canvas. Por otra parte, Eva ha pedido volver al año que viene y explicaba lo que más le ha llamado la atención: «Las cookies son archivos de las webs que hace que guarden nuestros datos, pero no siempre son buenos y sólo hay que aceptarlos en páginas web de confianza».

Los niños aprenden a utilizar de forma segura las nuevas tecnologías.

Otro asistente al campamento ha aprendido que no hay que compartir publicaciones falsas ni datos personales. «Me ha gustado mucho utilizar los programas y hacer los trabajos», comentaba Daniel. También Paula ha aprendido qué es la huella digital y la identidad digital, además de hacer muchos amigos.

El futuro es digital

La concejala de Juventud, Mariema Seck, ha agradecido a las familias y a los niños que han confiado en el campamento y también a sus formadores por la labor que están realizando. «Es un orgullo ver como el edificio se llena de estos jóvenes, donde están aprendiendo sobre las competencias digitales. Es la realidad y el presente en el que vivimos, no podemos ir en contra de lo que hoy tenemos. Por ello, lo mejor que hacemos como instituciones es acompañar en el proceso de que tanto niños como jóvenes sepan escoger la información veraz y sepan que no pueden publicar datos personales en redes», ha comentado.

Por otro lado, el director de la escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz, Jose Sánchez, ha mencionado el placer de albergar esta actividad donde se integra la tecnología a los más jóvenes y aprendan el uso de este tipo de herramientas de una forma segura.

También el director del Parque Científico Tecnológico de Extremadura, Jose Luis Canito, ha mencionado la importancia de apoyar todo lo que sea innovación y tecnología. «Para nosotros es muy importante haber acogido esta actividad porque se reduce la brecha digital entre los chicos, el uso responsable de las tecnologías es fundamental porque la red es un sitio peligroso si no se sabe utilizar. Es importante que en un futuro digital, aunque ya el presente lo es, tengan conocimientos en edades tempranas. Los puestos de trabajo serán en su mayoría digitales», ha afirmado.

La formadora ha comentado a HOY que el Ayuntamiento proporciona todo el material necesario para desarrollar las actividades del campamento digital y además no necesitan conocimientos tecnológicos, sino que se adaptan a los niños y les enseñan desde cero.

«Actualmente hay mucho acoso en Internet, los niños deben controlar su información, saber qué es lo que tiene que hay y no hay que dar y configurar su privacidad en todos sus dispositivos», ha concluido Isabel Blanco.

Los niños pronto comenzarán el curso escolar, aunque a la pregunta de si tienen ganas que ha soltado la concejala, salvo algún tímido «sí», la mayoría ha vociferado un «no» rotundo. En cambio, los niños no quieren que se acabe este campamento digital.