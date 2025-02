¿Por qué hay nenúfar mexicano en Badajoz y no en Mérida?

Guadiana a su paso por Badajoz casi ha desaparecido debajo de una manta de nenúfar mexicano. Esta imagen provoca mucha indignación entre los pacenses y también incomprensión porque esta planta invasora se ha cebado con el tramo pacense del río. Una queja habitual es que ... esta situación no se da en Mérida. La razón no es política, como achacan muchos, sino científica.

La primera causa de esta confusión es que hay ciudadanos que confunden el nenúfar mexicano y el camalote. Ambas son plantas invasoras perjudiciales para el río, pero son muy distintas. El camalote tiene hojas más pequeñas que salen en forma de racimo y sus raíces flotan, por lo que se puede sacar del río. El nenúfar tiene horas más grandes que también flotan en el río, cuenta con flores amarillas entre mayo y octubre y su principal problema es que las raíces llegar al fondo del río, por lo que, aunque se arranque, vuelve a crecer en solo dos semanas.

A la izquierda el nenúfar mexicano que hay en la actualidad, a la derecha el camalote, que ya está controlado y no se ve en el Guadiana.

El camalote está controlado desde 2020, cuando se llevó a cabo una campaña masiva de recogida (incluida la participación del Ejército). El nenúfar sigue en el río porque aún no se ha encontrado un método efectivo para eliminarlo.

El camalote afectó a gran parte del cauce extremeño del Guadiana, incluido Mérida y Badajoz, y en ambas ciudades fue efectiva la retirada de esta planta invasora. Sin embargo el nenúfar mexicano afecta a la capital pacense, pero no a la autonómica. Por eso ahora el agua en Mérida está limpia, pero en Badajoz queda pendiente limpiar este invasión ¿Pero por qué?

Localización

La primera causa de que el nenúfar afecte a Badajoz y no a Mérida es la localización. En nenúfar mexicano se detectó por primera vez en el Guadiana en 2009 y el primer brote se encontró en el arroyo Cabrera. Desde entonces esta planta invasora se ha ido extendiendo aguas abajo y actualmente afecta a 35 de los 744 kilómetros del río, entre ese arroyo y la frontera portuguesa. En ese tramo está Badajoz, pero no la capital autonómica que está aguas arriba.

Además, de las 150 hectáreas que hay de nenúfar invasor, 86 están en el tramo urbano del Guadiana, es decir, más de la mitad se concentra en Badajoz ¿Por qué? La explicación, de nuevo, es científica.

En Mérida hay un azud, pero el río no queda muy embalsado, tiene corriente. Badajoz está entre dos azudes. Eso provoca que los lodos que trae la corriente al tramo pacense del Guadiana se acumulen en la ciudad. El fondo del río en Badajoz cuenta con una enorme cantidad de lodos y además son ricos en nutrientes porque el agua llega de explotaciones agrícolas.

La consecuencia es que Badajoz tiene un hábitat idóneo para el crecimiento del nenúfar. Esta planta no puede crecen en zonas del río con más de tres metros de profundidad, pero el Guadiana en Badajoz no es muy profundo porque tiene el fondo lleno de lodos. Además estos lodos son muy nutritivos para la planta y no hay una corriente fuerte que se la lleve. La conclusión es que esta planta invasora ha encontrado un jardín idóneo en esta ciudad y la lucha para eliminarla será muy complicada.